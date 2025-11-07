義母は“いい人”、でももう限界。夫に理解されない“同居ストレス”がツライ【ママリ】

同居中の義母と話が噛み合わない…

義実家で同居中で、しんどい気持ちになっています。義母とのコミュニケーションが難しく、家族との関係に悩んでいます。夫にも理解されず、話すことができません。

義実家で同居中です。

義両親もとてもいい人たちですが、根本的に合わないことがあり、苦手だと思ったり、嫌な気持ちになったりしてしまうことがあります。

色々なことが重なり、今とてもしんどい気持ちになっていますので吐き出したいだけです。



⚪︎基本車社会の田舎で暮らしていますが、今車を修理中で、家から出ることもできない。

⚪︎夫最近休日出勤が多く、先週の土曜日午前に少し買い物に出かけたが、義母もついてきて、夫と子供の3人で過ごす時間がない。

⚪︎先週義母が腰を痛めてしまい、家族全員分の家事負担があった。

⚪︎夫に話をしても空返事



このようなことがあり、気分が落ち込み、昨日から耐えきれず家族と話をすることすら嫌になってしまいました。

基本的に昼間は、義両親と私と娘の4人で過ごしており、夫は仕事に行っています。完全同居なので、プライバシーもなく、逃げ場がありません。



昨日義父から、「元気ないな」と言われました。

義父は昭和人間で家事こそしないものの、話は聞いてくれるタイプです。

そこでわたしが返事をしようと思っていると、義母が「育児ノイローゼや！睡眠不足や！睡眠不足やといいこと考えれんからな！子供見とくから寝とくかコーヒー飲むかでておいで！私も育児中はずっと我慢しとったわ～毎日毎日髪振り乱してな～（続きます）」と言うように決めつけてきて、最終的には自分の話をしてきます。ちなみに自分が大変だった話はもう何十回も聞きました笑

義母はこのように思ったことがすぐ口に出る、何回も何回も同じ話をするタイプです。だけど本当にすごくいい人です。



このように義母が話してきたことで、何も言う気がしなくなり、また私の心は沈みました。



（中略）



夫が帰宅後も黙っていたら、ただの機嫌が悪い人だと夫は思っているようで話しかけてもきません。



朝ご飯も食べれず、寝室にこもっており、夫に上記のことを話すと、

⚪︎俺じゃなくておかん（義母）に言わないと何も変わらんやろ

⚪︎空返事だったのは、ネガティブなことばかり言うから

⚪︎どうしてほしいん？

と言った返答がありました。



実際義母に言えますか？

あなたのこういうとこがいやなんですって

しかももう言っても変わる年齢でもないと思うのですが、、、

義母と良い関係でいられたらいいのに、なかなか現実はそうはいかないもの。アプリ「ママリ」には同居中の義母との生活にストレスを感じているという投稿がありました。現在、投稿者さんは義実家で同居しているため、夫と子どもだけで過ごす時間がほとんどありません。そんな中で義母とは会話が噛み合わず、同じ空間で過ごすことが苦痛になっていました。義母への不満を夫に相談しても寄り添ってくれずつらい気持ちなのだそう。

義両親との同居で何の不満もないという人は少ないかもしれませんね。家事に育児にと忙しさのあまり気持ちに余裕がなくなってしまった投稿者さん。リフレッシュしたくても義実家で同居中ということもあり逃げ場はありません。そんな生活が続き、彼女のストレスは限界になってしまいました。



基本的にいい人だという義母ですが、投稿者さんが話をしたくても自分の話ばかり。夫に相談しても、寄り添ってくれるどころか理解してもらえず気持ちが沈んでしまっているようです。

義母や夫にさまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に、「義母はそういう人」だと気にしなくてもいいのではというコメントがありました。

うーん、義母はそういうひとってだけな気がします🤔珍しくもなんともないというか、一方的に自分のこと喋るおばちゃんいますよね。ぶつからなくてもいなしておけばいいのでは…💦

義母はこういう性格だから気にしないでいい、という意見がありました。確かに義母はおしゃべりが好きな女性という印象で、投稿者さんを傷つけることは言っていません。それよりも、夫の対応に不満があって投稿者さんはモヤモヤしたり悲しい気持ちになっていたのでしょう。まず夫に義実家での生活や、義母への不満など今の現状をもう一度伝えてしっかりと理解してもらう必要がありそうですね。



この他に、投稿者さんと同じ義実家で同居している方から「気持ちわかります」とコメントがありました。

同居のよめです。気持ちわかります。

いい義両親だろうがなんだろうが、このストレスは同居の経験がないとわからないと思います。

理屈じゃないんですよね…

結局男って、同居したら息子に戻っちゃう。同居のために結婚したのかと思っちゃいますよね



同居のストレスは経験者だからよくわかる、という意見がありました。どんなにいい人でも1日中一緒にいると、合わない部分が出てくるのは当たり前です。投稿者さんは義実家での同居のつらさを吐き出す場所がほしかったのですよね。夫にとって実家は慣れた場所だとしても、妻にとっては不慣れな場所だと気づいてほしいところです。

義実家での悩み、夫婦で向き合うことが円満の第一歩

慣れない義実家での生活や義母との関係に悩んでいるのに、夫が無関心のままでは、この先の生活がうまくいくとは言い難いですよね。妻の不満やストレスが大きくなる前に、夫婦でしっかり話し合う時間を持つことが大切です。



同居への不満を夫に伝える際は、義母への配慮も忘れず、家族関係がこじれないような伝え方を意識すると良いでしょう。感情的にならずに「こうしてもらえると助かる」と具体的に伝えることで、前向きな解決につながるかもしれません。

