パワーヘッドで、隅々までスッキリ。車内も階段も、これ一本【東芝】の掃除機がAmazonに登場中‼
手元にフィット、動きに連動。掃除がもっと自由になる【東芝】の掃除機がAmazonに登場中‼
東芝の掃除機は、モーター駆動のパワーヘッドが回転ブラシでゴミをしっかりかき出し、強力に吸引する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
バッテリー残量が一目でわかるお知らせランプを搭載し、掃除中の急な停止を防ぐ。大きなグリップは握りやすく、手元の動きに連動してヘッドが左右に自在に曲がるため、壁際や家具の下、階段などの掃除もスムーズに行える。
スティックを外せばハンディクリーナーとしても使用可能。付属のすき間ブラシで狭い場所や車内の掃除にも対応する。
ダストカップはワンプッシュで簡単に取り外せ、回転ブラシとともに水洗いが可能。清潔に保てる構造で、日常使いに最適な一台。
