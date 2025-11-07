モデルの滝沢眞規子（47）が6日に放送されたフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。自宅で実践しているメイク方法を明かした。

今回は前回に引き続き滝沢がゲスト出演。事前取材VTRでフリーアナウンサーの森香澄から「メイクのこだわり」について聞かれると「何もないです」と明かしつつ「薄くすることぐらいかな。血色さえあればいいやみたいな感じ」と意識していることを伝えた。

また、自宅でメイクする際には「家のドレッサーがある。その上が天窓みたいになってて。ロールカーテンを開いたり閉めたりできるけど、それをあえてちょっとだけ開けて。トップライトって言って、一番ブスに見える、お肌とかも一番汚く見えるトップライトを、日差しを浴びながらメイクをする」と明かした。

その理由は「そうすると、1日の中で最も汚い顔を見ながらメイクすると、外に行っても“これよりマシになってるな”っていう状況で」と気にならなくなるとした。

この方法でメイクするに至った経緯については「照明を付けると凄いキレイに映る。何なら“まだ私キレイ”みたいに思っちゃうぐらいキレイになっちゃう。けど、外に行って、自分が蛍光灯の下のトイレ（の鏡）とか見ると驚くっていうことが多々あって。“うわ、汚っ”みたいな。そこで（気分が）落ちるぐらいだったら、初めから落としていけば上がるしかないなと思って」と振り返った。