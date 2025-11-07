俳優の高橋英樹さん（81）が6日、『NEW YOUNG OF THE YEAR 2025』に登場。若さを保つためのルーティンを明かしました。

『NEW YOUNG OF THE YEAR』は、年齢に関係なく、好奇心や冒険心、挑戦心を持ち、前向きに人生を愉しむ姿勢を“新しい若さ”と考え、そうした新しい若さを体現し、年齢に関するステレオタイプを打破する人たちを称えるアワードイベント。記念すべき1回目となる今年は、『over60部門』を高橋さん、大地真央さん、 柳沢慎吾さん（63）、『over40部門』を皆藤愛子さん（41）が受賞しました。

イベントでは、受賞者たちが若さを保つためのルーティンを発表。高橋さんは「朝は野菜サラダを山盛り食べます。人が見ると“えっ、こんなに食べる？”っていうぐらいは食べます。フルーツ、それに海藻とかを混ぜて。これはもうずっと変わらずにやっています」と明かしました。

また、睡眠時間は1日6時間半ぐらいという高橋さん。ナイトルーティンについては「お風呂の中で体を動かしたり、バランスをとって片足立ちとか、色んなストレッチをちょこちょこしております。足から衰えてくるっていうので、足を鍛えることをやっています」と明かしました。

歩数計も常に持ち歩いているそうで「ゴルフに行くと1万8000歩ぐらいいきます。歩くって大事ですね」と語りました。