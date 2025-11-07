「こんなに大きい石が唾液の出る穴に入っていたのか」―。唾石症を患っていた男性が投稿した写真に、衝撃の声が上がっている。唾石症とは、唾液を分泌する唾液腺や導管に石が形成される疾患。男性は3年前に発症し、最近は激痛に悩まされてご飯を食べられない状況になっていた。手術を控える中、口内から排出された唾石の大きさとは！？



【写真】舌の裏から出てきた唾石。デカい…！

ご飯を食べられないほどの激痛

投稿したのは、神戸市在住の39歳男性で、X名・たかちんさん（@S_taka_G）。唾石症の診断を受けたのは2022年7月。舌の裏に違和感があり、顎のあたりが鏡で見ても分かるくらいに腫れていた。「ヤバいタイプの痛み」が走り、近所の耳鼻咽喉科を受診したところ、大きな病院を紹介され、唾石症と判明したという。



「以前、尿管結石になったことがあるのですが、石はあっても詰まらなければ特に何もなかったんです。管を石がタイミング悪く塞ぐと腫れて激痛が来るんです」と男性。唾石症の場合も似たような症状だったため、この時は手術しなかったという。



それから3年。今年10月末に突然、舌の裏あたりに激痛が来て、唾を飲むのも痛く、痩せていくように。話すのも難しい状態になった。病院に駆け込むと、唾液腺近くが腫れ、麻酔なしで膿を出す処置をすることになった。「涙が出るくらい痛かったです」



血と膿だらけになって出てきたのは…

唾石を取る手術が1カ月後に決まった数日後。「何となく唾石が上がってきているんじゃないかな？」と思った男性。確信はないものの、血と膿だらけになりながら舌の裏側を力技で何度も押すと、唾石が出てきた。大きさは1.3センチ。「めちゃくちゃ痛かったですが、出てきた後は気持ち良かったです。3年間、小さな穴でこんな大きな石を育てていたかと思うと…。当たり前ですが、みなさんは真似せずに手術で取ってもらってください」。排出後は病院に行き、薬を処方してもらったという。



痛みのピーク時には、お寿司のサーモン1貫を食べるのに15分も掛かっていたが、唾石が出た後はカレーを美味しく食べたという。X上に排出された唾石を投稿すると、「めっちゃデカい」「このサイズ感に何年も耐えていたのがすごい…」とのコメントが寄せられた。



（まいどなニュース・山脇 未菜美）