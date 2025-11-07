「高品質な服」と聞いて、欧米のハイブランドをイメージする方も多いのではないでしょうか。しかし、アパレル商社でデザイナー兼パタンナーを務めているリサさんは、「日本製の服にも、高品質で着心地のいいものがたくさんあるのです」と語ります。そこで今回は、リサさんの著書『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【図】日本製と中国製のファスナーの違い

* * * * * * *

日本の貝ボタン産業のすごい技術

どんな貝が使われていた？

貝ボタンは、明治時代に日本各地で生産されました。

当時は、貝の生息地で採取・加工された貝殻が貿易商人（主に外国商人や日本の仲買商）によって輸入され、日本へともたらされました。原材料となる貝殻は、原貝（げんがい）と呼ばれています。

日本で加工された主な貝種・生息地は以下のとおりです。

・白蝶貝：タヒチ、パプアニューギニアなど

・黒蝶貝：南太平洋にある多数の島々、東南アジア

・夜光貝：沖縄本島、奄美群島、八重山諸島、トカラ列島など



＜『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』より＞

一口に貝ボタンと言っても、使う貝が変われば見た目や品質は大きく変わります。強度や耐久性、加工の向き不向きなどがあるため、貝ボタンに向く貝が厳選され、日本の産地へと送られました。

貝ボタンの名産地・海南市と焼津市

温暖な海に生息している貝は、原貝の状態で日本に輸入されました。それが日本国内の産地に届くと、職人の手によって「加工」「成形」「研磨」され、ボタンに仕上げられていきました。中でも和歌山県海南市と静岡県焼津市は、高い技術で知られた貝ボタンの一大産地でした。

海南市も焼津市も、森林資源と海産資源が豊富な地域です。工芸品の原材料に恵まれており、古くから漆器や木工品などが盛んにつくられていました。職人技術が蓄積されており、特に手磨きによる研磨や穴あけ加工の技術が高く評価されていました。その技術が貝細工にも応用され、ボタン製造へと発展していくこととなります。



『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』（著：リサ／彩図社）

海南市は生産技術の高さに加え、立地の良さも強みでした。大阪・堺にも近く、ボタンの原材料や製品の輸送に適していました。１９５０年代にはピークを迎え、日本全国の貝ボタン需要を支える中心地となりました。

一方、焼津市は古くから遠洋漁業が盛んで、港湾都市として発展してきた町です。南洋航路の拠点として発展し、特に戦後はパラオ、ミクロネシア、インドネシアなどから貝（白蝶貝、黒蝶貝）を大量に輸入する港として機能しました。

１９５０年頃からは、本格的に貝ボタン産業が盛んになります。原料輸入と一次加工を行う拠点として焼津市は発展し、原料を全国のボタン工場へと供給していきました。

高度経済成長期には、輸入した原貝をスライスする荒加工の専門工場が、焼津市に林立します。加工後は海南市をはじめ、他の産地に送られ、最終製品化されるという分業体制が確立しました。

焼津市は駿河湾に面し、水深が深く大型船の寄港が可能だったため、貝の輸入港として非常に有利な位置にあります。また同地には、漁業従事者や加工業者のノウハウが豊富です。そうした、その土地ながらの豊富な知識も活かしながら、産業として発展していきました。

貝ボタン産業に訪れた変化

しかし、大きく発展した日本の貝ボタン産業は、現在では衰退しています。これには、いくつかの要因が複雑に絡み合っていますが、特に大きな影響を与えたのは、技術革新と国際競争の激化です。

日本では、合成樹脂ボタンの技術が急速に進化し、大量生産が可能となりました。これにより、市場では価格が安く品質の安定した合成樹脂ボタンが人気を集め、天然素材である貝ボタンは、価格競争力を徐々に失っていきました。

地域の経済にも大きな影響が及びます。貝ボタンの原料となる天然貝の輸入が不安定になって、価格が高騰。製造コストが上昇し、採算が合わない業者が増えてしまいます。

また、１９６０〜１９７０年代にはイタリアの貝ボタンメーカーが日本市場に進出し、国際競争が激化します。日本の貝ボタン製造業者は、安価な海外メーカーに市場シェアを奪われてしまいました。しかも、かつて主要な輸出先であったアメリカでは合成樹脂ボタンの需要が増加し、貝ボタンの需要が減ってしまいます。こうして廃業を決断する業者が増えていったのです。

加えて近年は、中国が安価な貝ボタンをつくるようになっています。もっとも、中国の貝ボタン産業は本当に闇が深い。どんな種類の貝でボタンをつくっているのか、よくわからないのです。

私は仕事で、中国の貝ボタンを紹介されたことがあります。差し出されたのは、白いボタンです。白いボタンと言えば白蝶貝や高瀬が有名なのですが、雰囲気が安っぽくてどちらでもない。中国人に聞いてみるとざっくりと「真貝（しんがい）ボタン」だと説明されました。

真貝ボタンは、天然の貝を使ったボタン全体を指して中国で使われる言葉です。貝ボタンは普通、特定の原貝からつくりますが、なぜかそれを教えてもらえませんでした。おそらく中国が拠点を広めている東南アジアから原貝を仕入れているのでしょうが、具体的な種類は最後までわかりませんでした。こうした不透明さから、怪しくて使えないと忌避する会社もあるくらいです。

現在の日本では、貝ボタン産業は大きく縮小したものの、伝統を守る少数の職人や企業は存在します。高級ブランドやオーダーの服などに信頼が厚く、確かな技術がある。地道な職人技術と品質第一の精神は、今もなお息づいています。

中国には絶対に真似できない日本製ファスナーのすごさ

世界トップシェアを誇るファスナーメーカーＹＫＫ

日本製のファスナーは世界一。そんな話を聞いたことがある人もいるでしょう。日本企業のＹＫＫは、ファスナー業界において国内外トップシェアをキープし続けています。売り上げシェアは、日本においては95％、海外においては45％と圧倒的です。ＹＫＫのファスナーは「開け閉めがスムーズ」「壊れにくい」と評判で、不良率は０.01％未満と非常に低い。そのため、世界中のアパレル企業などから信頼されています。

近年は、生産数を見ると中国企業が猛烈に追い上げてきていますが、ＹＫＫと中国企業の技術力には、天と地ほどの差があります。

たとえば、精密加工技術。ＹＫＫはミクロン単位の金型加工や成形技術を、長年かけて蓄積していきました。そのおかげで、ＹＫＫのファスナーはとてもスムーズに開け閉めができます。エレメント（務歯＜むし＞）同士のかみ合わせの滑らかさと安定性において、ＹＫＫは大きな強みを持っているのです。

開け閉めしにくいファスナーは、この精密性にバラつきがあります。引き上げたときに引っかかり音が鳴るファスナーがありますが、それは精密性に欠けていて滑りが悪いからなんです。

比べてわかる高品質の秘密

ＹＫＫが高い技術を誇る理由。そのひとつは、生産体制にあります。ＹＫＫは「一気通貫生産」を掲げ、材料開発からファスナーの製造、染色、仕上げまでを自社内で行います。これにより、品質管理が徹底され、ロットによる品質ブレが極端に少なくなるのです。

一方、中国メーカーの多くは部品や工程を外注しており、全体の品質コントロールが難しくなる傾向にあります。また、価格優先で安価な素材を使用するケースも多い。しかしそのせいで、長期間使うと変色や破損が発生することもあります。スライダー部分の金属疲労やテープ部分の摩耗などは、そのいい例です。

品質面では敵わないことから、色数で勝負をかけてくる中国メーカーもけっこうあります（これはファスナーに限らず、テープやゴムなどにも言えますが）。ＹＫＫより安い価格で、何倍も多い色数をつくる。たとえば同じゴールドでも、色味が黄色に近いものから白に近いもの、光沢のあるものないもの、くすみの違いなどを出しています。

とはいえ、色よりも品質が求められる世界なので、アピールになっているかと言えば、微妙なところだと思います。

なお、ファスナーにＹＫＫと刻印されていたとしても、すべて日本でつくられているとは限りません。ＹＫＫはアメリカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、スリランカ、カンボジアなど、世界70以上の国と地域に拠点を持つグローバル企業です。１９９０年代からは中国にも進出しており、広東省、上海、浙江省などに製造拠点を構えています。そのためファスナー本体にＹＫＫと刻印されていても、中国のＹＫＫ工場でつくられた場合は中国製となります。

ただし、設計や品質管理は日本のＹＫＫ本社の基準に基づいているため、品質は信頼できます。

生産数で追い上げる中国企業

ＹＫＫの高い技術に挑戦できる中国企業は、今のところありません。

ただ、中国には非常に多くのファスナー企業があります。その数は数千社以上と言われています。業界規模が非常に大きいため、企業のレベルや品質管理体制には非常に大きな差があります。国際基準を満たす大手メーカーもあれば、激安の代わりに品質にリスクが高い小規模なローカル工場もある。生産数が非常に多いため、市場には中国製ファスナーが至るところに出回っています（もっとも、ランクの高い企業でも、ＹＫＫの技術には大きく劣ります）。

ファスナーは小さなパーツではありますが、品質が高いものは価格も高いので、単価の安い服にはそれなりのファスナーしか付けられません。その需要を、中国製ファスナーが満たしているというわけです。

ユニクロのような、製品ロットが大きく大量に生産できるブランドは、製品単価が安くなるのでＹＫＫのファスナーを使える場合もあるでしょう。しかし、中国の工場では人件費が高騰しているため、ファスナーなどの素材の価格を抑えようとする動きが、業界全体で広まっていくと思います。

今後、中国のローカルファスナーが増えてくるのは、間違いないです。あとで後悔しないよう、ファスナー付きの服を購入の際は、これまで以上にしっかり確認することをおすすめします。

※本稿は、『なぜ日本製の服は着心地がいいのか』（彩図社）の一部を再編集したものです。