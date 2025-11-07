「日本はクボに容赦がない」久保建英の日本代表招集にソシエダ地元紙が苦言「混乱を引き起こしている」
日本代表は、11月シリーズで14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と対戦する。
６日にはそのメンバーが発表され、コンディションが懸念されていた久保建英（レアル・ソシエダ）も名を連ねた。
24歳のレフティは、９月のメキシコ戦で左足首を負傷。その後も痛みを抱えながらプレーしていたなかで、日本代表の10月シリーズに招集された。代表に合流後も別メニュー調整が続き、初戦のパラグアイ戦は欠場したが、続くブラジル戦は先発し、54分までプレーした。
だが、ソシエダに帰還した後、練習で怪我を再発させ、公式戦３試合を欠場。先週末のアスレティック・ビルバオ戦で復帰を果たした状況だった。
ソシエダの地元紙『EL DIARIO VASCO』は「日本代表はクボの足首に容赦がない」と見出しを打ち、次のように報じた。
「FIFAウイルスはソシエダにかなり前から根付いており、いまなお混乱を引き起こしている。日本代表は、ここ２か月間も悩まされている久保建英の足首に容赦ない対応をし、親善試合２試合にソシエダの選手を呼び戻した」
記事は「回復は順調に進んでいるようだが、２万2000キロの飛行機移動、丸２日間のフライト、万全ではないコンディションでのトレーニングなど様々な困難を伴う」と続けた。
森保一監督は、24歳レフティのコンディションに問題がないと強調したが、同紙は納得ができないようだ。
