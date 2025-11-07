今夜の『探偵！ナイトスクープ』現代の社会問題にメス…AI使い人権標語ポスター表彰 受賞者から驚きの事実発覚へ
きょう7日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、真栄田賢探偵が「AIに頼りすぎる娘」を調査する。
【動画】「パートタイム局長のデーモンである！」と自己紹介するデーモン閣下
依頼者の福岡県の男性（48）は、「AIが怖い！」と言う。2人の娘たちが何の迷いもなく、学校の提出物や発表を人工知能で仕上げている。次女に関しては、人権をテーマにした標語で表彰された。裏を返せば、審査する人間も見抜けないほどの出来だった、ということになる。
AIで結果が出せたことによって、娘の人生がAIに喰われそうで怖い。このままでは、就職試験もAI、恋愛相談もAI、親に相談する前に何でもAI…娘がどんな大人になってしまうか心配だ。自分で考えて失敗する経験こそ、人生において必要だと思う。どうか娘がAIに喰われる前に助けてほしい、というもの。
「最初の発想をAIではなくしてほしい」と訴える依頼者だが、真栄田探偵と一緒に人権標語を考えようとすると、当人も即座にネットで調べ出す始末。次女に話を聞けば、人権標語の応募にAIを使ったことに罪悪感はないと言うが、彼氏からの告白は「自分の言葉で聞きたい」とも。
調べれば調べるほど、AIの能力は依頼者や真栄田探偵の想像をはるかに上回っていた。そこで「人権標語ポスター」に入選した7人のうち5人に集まってもらうと、驚きの事実が判明する。彼女たちの本音から、現代社会の問題点が透けて見える。
このほか、せいや探偵「屋根裏に眠る恐怖のダンボール箱」、間寛平探偵「古井戸に落ちたチェーンソーを救え！」を届ける。
■出演
デーモン閣下（特命局長）、田村裕（局長補助）、増田紗織（ABCテレビアナウンサー）
間寛平、石田靖、竹山隆範、真栄田賢、せいや、桂二葉、永見大吾、松井ケムリ
【動画】「パートタイム局長のデーモンである！」と自己紹介するデーモン閣下
依頼者の福岡県の男性（48）は、「AIが怖い！」と言う。2人の娘たちが何の迷いもなく、学校の提出物や発表を人工知能で仕上げている。次女に関しては、人権をテーマにした標語で表彰された。裏を返せば、審査する人間も見抜けないほどの出来だった、ということになる。
「最初の発想をAIではなくしてほしい」と訴える依頼者だが、真栄田探偵と一緒に人権標語を考えようとすると、当人も即座にネットで調べ出す始末。次女に話を聞けば、人権標語の応募にAIを使ったことに罪悪感はないと言うが、彼氏からの告白は「自分の言葉で聞きたい」とも。
調べれば調べるほど、AIの能力は依頼者や真栄田探偵の想像をはるかに上回っていた。そこで「人権標語ポスター」に入選した7人のうち5人に集まってもらうと、驚きの事実が判明する。彼女たちの本音から、現代社会の問題点が透けて見える。
このほか、せいや探偵「屋根裏に眠る恐怖のダンボール箱」、間寛平探偵「古井戸に落ちたチェーンソーを救え！」を届ける。
■出演
デーモン閣下（特命局長）、田村裕（局長補助）、増田紗織（ABCテレビアナウンサー）
間寛平、石田靖、竹山隆範、真栄田賢、せいや、桂二葉、永見大吾、松井ケムリ