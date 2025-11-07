米１０年債利回り低下 株安や人員削減の数字に反応＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 株安や人員削減の数字に反応＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:17）（日本時間06:17）

米2年債 3.562（-0.068）

米10年債 4.087（-0.072）

米30年債 4.680（-0.058）

期待インフレ率 2.280（-0.031）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは低下。米株式市場が再び不安定になったことや、この日発表の米人員削減数のデータに、利回りはネガティブに反応との指摘も出ていた。



米再就職支援会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスが発表した１０月の人員削減発表は、同月としては過去２０年以上で最多となった。米企業が１０月に発表した人員削減は１５万３０７４件で、前年同月のほぼ３倍に達した。



２－１０年債の利回り格差は+５２（前営業日：+５３）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト