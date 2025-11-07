ドル円、一時１５２円台に下落 株安と米人員削減数のデータに反応との指摘＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル安が加速し、ドル円は一時１５２円台に下落する場面も見られた。一時１５２．８０円近辺まで下落。米株式市場が下落するなどリスク回避の雰囲気が再燃しており、ドル円を圧迫した。米国債利回りも低下。米株式市場では、ＡＩ関連の高バリュエーションへの懸念が根強い。



米政府機関閉鎖で公式なデータの発表が見送られている中、この日発表の米人員削減数のデータに反応したとの指摘も出ている。朝方に米再就職支援会社チャレンジャー・グレイ＆クリスマスが発表した米企業による１０月の人員削減発表は、同月としては過去２０年以上で最多となった。ＡＩの浸透による産業構造の変化とコスト削減の加速が背景にある。



米企業が１０月に発表した人員削減は１５万３０７４件で、前年同月のほぼ３倍に達した。中心はＩＴ・ハイテク企業と倉庫業だった。１０月としては２００３年以来の高水準で、当時は携帯電話の普及が現在と同様に産業に大きな変化をもたらしていたと調査元が指摘。市場では後退していた利下げ期待が再浮上しているという。



ユーロドルは１．１５ドル台半ばまで買い戻された。前日は一時１．１４７０ドル付近まで下落していたが、１．１５ドル台はサポートされている格好となっている。本日の２１日線が１．１５９５ドル付近に来ており、その水準を回復できるかが目先の注目となる。一方、ユーロ円はドル円と伴に利益確定売りに押された。前日は２１日線を回復する動きが見られていたが、再びその水準を下回る展開。



アナリストからは、最近の下落を受けてユーロドルは過小評価されているとの指摘が出ている。直近のドル高は、金利差や株式市場の調整を受けた安全資産需要という短期的要因で正当化できる範囲を超えていると指摘。ユーロドルは１．３％過小評価されていると推定しているという。



ユーロがさらに下落するには、ユーロに何らかの大幅なプレミアムが積み上がるか、米国の利下げ期待がさらに後退する必要がある。その上で、今後数日間で１．１６ドルまで上昇する可能性があると予想しているようだ。



ポンドドルは買い戻しが優勢となり、１．３１ドル台を回復した。ただ、ポンド円はドル円の下げと連動し、一時２００円台に下落。この日は英金融政策委員会（ＭＰＣ）の結果が発表され、政策金利を予想通りに４．００％に据え置いた。ただ、委員の投票は５対４と僅差での決定となり、市場は１２月の利下げ期待を温存している。声明では「金利は徐々に下がる道筋の公算が大きい」と述べていた。



ただ、短期金融市場ではいまのところ、１２月の利下げ確率は６５％程度で見ており、政策発表前と変わらない水準となっている。ポンドは一旦売りの反応を見せたものの、すぐに買いの流れに戻している。ベイリー英中銀総裁が「インフレの下降軌道がより確実になるまで様子を見たい」と述べたことに敏感に反応した模様。



アナリストからは、１２月の利下げの可能性はデータ次第だとの指摘が出ている。英労働市場と物価の次の2回のデータが、英中銀が１２月に利下げするかどうかを決定する鍵となると述べている。本日のベイリー総裁の上記の発言は、利下げを決定する上で今後のデータの重要性を浮き彫りにしていると指摘している。なお、同アナリストは１２月に０．２５％ポイント引き下げられ、来年夏までに政策金利は３．２５％に達すると予想している。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

