プロ野球セ・リーグの２０２６年度公式戦の日程が５日発表され、一軍公式戦の巨人―ヤクルト戦が６月３０日、青森県弘前市の「はるか夢球場」（弘前市運動公園野球場）で行われることが明らかになった。

県内での巨人の一軍公式戦は、１９５３年８月に八戸市の長根球場で開かれて以来、７３年ぶりとなる。弘前市のファンや野球関係者に喜びの声が広がった。

官民で組織する「弘前市プロ野球一軍戦誘致実行委員会」の会長を務める桜田宏・弘前市長は「巨人の一軍公式戦は県内で７３年ぶり、弘前市での開催は初めてで、野球ファンには待ちに待った一戦。これまで多くの市民からセ・リーグの試合も見たいという声をいただいていたので、みなさまの声に応えることができて心からうれしく思う」とのコメントを寄せた。

高校野球の地元の強豪校、弘前学院聖愛の原田一範監督（４８）は、県内はジャイアンツファンが多く喜ばしいとした上で、「一軍戦が１試合でも多く見られることはいいこと。子どもたちや地元の活性化になる」と声を弾ませた。

少年野球チーム「弘前レッドデビルズ」の工藤貴士監督（５０）は「坂本選手など、有名な選手のプレーを間近で見られるのはうれしい。チームのみんなを連れて行けたら」と話していた。

弘前市は来年の開催に向け、年内にはるか夢球場の改修工事に着手する。三塁側スタンドの芝生部分に３８４席の座席を設置し、さらに一、三塁側にそれぞれ３基のテーブル付きボックスシート（計２４席）を新設する計画で、来年４月末の完成を目指している。

史上初の完全試合、達成は青森

青森県内で初めて巨人の一軍戦が開催されたのは、プロ野球がセ・パの２リーグ制に移行した１９５０年だ。

巨人は、同年６月２８日に青森市営野球場（現ダイシンベースボールスタジアム）で西日本に４―０で勝ち、当時のエース・藤本英雄投手がプロ野球史上初めての完全試合を達成した。翌日も同球場で広島に８―０で大勝した。球場前には、９４年に「日本プロ野球初の完全試合達成記念碑」が建てられ、今も藤本投手の偉業をたたえている。

県内では、５３年８月に八戸市・長根球場で広島戦２試合が開催されたのを最後に、巨人の一軍公式戦は行われていない。