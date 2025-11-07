¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½¡¡ÅìµþÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½¤Ï×¢Ãæ¡¢»³ËÜ¡¢¾®ÎÓ¤é7¿Í¡¡¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁÀ©¤·¤¿»°°æ½»Í§³¤¾å¤ÏÉÔÇË¤òÅÐÏ¿
¡þÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ ¡Ê¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¡Ë¡Ò23Æü¡¢µÜ¾ë¡¦ÀçÂæ¡Ó
º£·î23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè45²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ(¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ Á´6¶è´Ö¡á42.195¥¥í)¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Áª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤ÏÁ°²óÂç²ñ¾å°Ì8¥Á¡¼¥à¤È¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¾å°Ì16¥Á¡¼¥à¤Î·×24¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡£Á°²óÂç²ñ¤Ï¡¢JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬4Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ8°Ì°ÊÆâ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë2026Ç¯Âç²ñ¤Î¥·¡¼¥É¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²Æ¡¢Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½Áª¼ê¤¬Â³¡¹¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹JPÆüËÜÍ¹À¯¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢10000m¤Ç6°Ì¤Î×¢ÃæÍþÍü²ÂÁª¼ê¤òÅÐÏ¿¡£ÎëÌÚ°¡Í³»ÒÁª¼ê¤éÁ°²óÁö¤Ã¤¿6¿ÍÁ´°÷¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯2°Ì¤ÎÀÑ¿å²½³Ø¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢1500mÂåÉ½¤ÎÌÚÂ¼Í§¹áÁª¼ê¤ä5000mÂåÉ½¤Î»³ËÜÍ¿¿Áª¼ê¡¢¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Îº´Æ£ÁáÌé²ÀÁª¼ê¤éÂåÉ½Áª¼ê3¿Í¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£10000mÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¿·Ã«¿ÎÈþÁª¼ê¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¤·¤Þ¤à¤é¤Î°ÂÆ£Í§¹áÁª¼ê¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¤À¤Ã¤¿ÂçÄÍÀ½Ìô¤Î¾®ÎÓ¹áºÚÁª¼ê¤é¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤òÀ©¤·¤¿»°°æ½»Í§³¤¾å¡£Áö¤Ã¤¿6¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹±ØÅÁ¤Ç¤ÏÊä·ç¤À¤Ã¤¿10000mÆüËÜÎòÂå3°Ì¤ÎÉÔÇËÀ»°áÍèÁª¼ê¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£