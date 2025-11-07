所ジョージ、全11台の愛車中“唯一の日本車”公開「150万円で買ったやつをきれいにした」 矢作兼絶賛「使えるし、ビジュアルとしてかっこいい」
俳優、シンガー・ソングライターでタレントの所ジョージ（70）が、8日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）に出演。2011年10月からスタートした番組が500回の節目を迎える今回、所の“愛車遍歴”を振り返る。
【番組カット】使えるかっこよさがここに…所ジョージが150万円で購入した“唯一の日本車”愛車の全貌
現在“世田谷ベース”を拠点に11台の“愛車”を所有しているという所だが、その中の“唯一の日本車”を今回公開。1997年に登場した同車は、低価格だがエンジン性能や乗り心地も高評価された1台。フロントマスクをエンブレムレス仕様にカスタムした同車を見て、おぎやはぎ・小木博明が「取っちゃうと分かんないな〜」と話すと、所は取った理由を説明。おぎやはぎは、笑いながら納得する。
「150万円で買ったやつをきれいにした」という同車は、サスペンションなどもカスタムしてあり、ミラー、ハンドル、ヘッドレストにもこだわりが。さらに所の同車の使い方を説明すると、おぎやはぎ・矢作兼は「単純に使えるし、ビジュアルとしてかっこいい」と絶賛。
買った愛車には、愛着を込めて改造し尽くすのが、所の流儀。「ノーマルとか珍重しているけど、いらないよ、ダサいもの」と、カスタム魂を感じる名言で、おぎやはぎをうならせる。
