鈴木唯人が全3ゴールに絡む活躍!! フライブルクは逆転でニースを下して2連勝
[11.6 EL第4節 ニース 1-3 フライブルク]
UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第4節が6日に行われ、MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)は敵地でニース(フランス)を3-1で下した。鈴木はトップ下で先発フル出場し、全3得点に絡む活躍。第5節は27日に開催され、アウェーでビクトリア・プルゼニ(チェコ)と対決する。
フライブルクは前半25分にニースのFWケビン・カルロスに先制点を許したが、4分後に追い付いた。鈴木が相手のビルドアップ中のミスを逃さずにペナルティエリア右でボールを奪い、中央へマイナスのパス。これを受けたMFヨハン・マンザンビが右足で豪快に蹴り込み、1-1とした。
前半37分には右CKの流れから鈴木がボックス内で倒され、PKを獲得する。前半39分にキッカーのMFビンチェンツォ・グリフォが右足でゴール左に沈め、逆転弾を挙げた。
さらに前半42分、左CK崩れからペナルティエリア左脇の鈴木が左足でクロスを送り、DFマティアス・ギンターが落とす。最後はFWデリー・シャーハントが右足でネットを揺らし、3-1とリードを広げた。
後半はスコアが動かず、そのままフライブルクが快勝。2連勝を飾り、開幕4戦無敗(3勝1分)とした。
UEFAヨーロッパリーグ(EL)のリーグフェーズ第4節が6日に行われ、MF鈴木唯人が所属するフライブルク(ドイツ)は敵地でニース(フランス)を3-1で下した。鈴木はトップ下で先発フル出場し、全3得点に絡む活躍。第5節は27日に開催され、アウェーでビクトリア・プルゼニ(チェコ)と対決する。
フライブルクは前半25分にニースのFWケビン・カルロスに先制点を許したが、4分後に追い付いた。鈴木が相手のビルドアップ中のミスを逃さずにペナルティエリア右でボールを奪い、中央へマイナスのパス。これを受けたMFヨハン・マンザンビが右足で豪快に蹴り込み、1-1とした。
さらに前半42分、左CK崩れからペナルティエリア左脇の鈴木が左足でクロスを送り、DFマティアス・ギンターが落とす。最後はFWデリー・シャーハントが右足でネットを揺らし、3-1とリードを広げた。
後半はスコアが動かず、そのままフライブルクが快勝。2連勝を飾り、開幕4戦無敗(3勝1分)とした。