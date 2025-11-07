11月8日（土）あさ5時55分〜9時25分 日本テレビ系で放送の「シューイチ」（※一部地域を除く）では、Travis Japanのメンバーが日本で話題になっている場所やニュースの現場に行き、汗をかいて取材しロケを通じて様々なことを学んでいくVTRコーナー「Travis JapanのスタディーJAPAN」に松田元太が初登場！

番組の土曜日放送開始から7か月、満を持しての登場となった松田は、「怖いよ、スタディーJAPAN…」「（メンバーが）本業よりカラダを張っていると聞いてるもん…」とロケ開始早々から弱気発言!?

そんな初出演の松田に対し、Travis Japanのメンバーで「スタディーJAPAN」最多出演の松倉海斗と「松松コンビ」で潜入するのは、海の安全を守る海上保安庁の特殊救難隊。いわゆるトッキュー隊は、海に潜り行方不明者の捜索や救助にあたる潜水士“海猿”の中でも、高度な知識や技術を持つ選ばれし精鋭部隊だという。

松田と松倉は、人命を守る海難救助の最前線・トッキュー隊があらゆる海での事故や災害から我々を守るため日々行っている様々なシーンを想定した超過酷な訓練に、研修生として特別に参加！

「船からの緊急脱出」など様々な場面を想定した訓練に挑戦した2人。普段からライブで鍛えられ“体力おばけ”の松田も、「みなさんの精神力、負けない魂が伝わりました」と感服。果たして二人は訓練を最後までやり抜くことできるのか!?