吉田カバンが創業90周年記念の展覧会を開催　アーカイヴの展示も

吉田カバンが創業90周年を記念し、展覧会「Every day is a new beginning」を九段ハウスで開催する。会期は11月14日から16日まで。

同展では、1935年の創業以来、メイド・イン・ジャパンを追求し、一針入魂の精神で鞄を作り続けてきたものづくりの真髄を、「Every day is a new beginning」というタイトルに込めたという。

会場では創業者の吉田吉蔵の原点を伝える、貴重なアーカイヴ品を展示。吉蔵が当時使用していたリヤカーや、黒澤清監督作品「天国と地獄」のために作られたバッグ、吉蔵が最も得意としていた馬蹄型のコインケースやトランクといった、初公開の作品やアーカイヴを揃える。

そのほか、同社が長い年月をかけて培い、継承してきた職人技の紹介や、人気シリーズのコンセプト体験、ショートフィルムの上映といった特別なインスタレーションを用意。また、日本を代表する現代アート作家の一人である横尾忠則が周年のために書き下ろした作品を、シルクスクリーン印刷でポスターに落とし込み、会場限定品として数量限定で販売する。なお、そのほか会場限定で展開するアイテムの詳細は公式Xで随時発信される。

■YOSHIDA & Co. 90th ANNIVERSARY EXHIBITION “Every day is a new beginning”

会期：2025年11月14日（金）〜11月16日（日）

営業時間：9:00〜20:30（最終入場 19:00）

会場：九段ハウス （東京都千代田区九段北1-15-9）

入場料：1300円（事前予約制）

