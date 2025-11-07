11月9日（日）午後2時〜3時 日本テレビにて放送の「週刊チャンプ」。

この番組は、“大会は人を輝かせる” いまだかつてない番組オリジナルの大会で隠れた天才を発掘するコンテストバラエティ。大阪、徳島、静岡、神奈川、埼玉 全国5府県7都市から挑戦者が登場し、いまだかつてない大会「全国高校生リンダリンダ選手権」と「全国ハンバーグ職人対抗肉汁選手権」に参戦。心揺さぶる究極の戦いが開幕！

■第一回「全国高校生リンダリンダ選手権」

1987年、若者の心を鷲掴みにした伝説のロックバンド、ザ・ブルーハーツのメジャーデビュー曲「リンダリンダ」。40年もの年月が経とうとしている今、メッセージ性の強い歌詞と甲本ヒロトの魂の叫びは、令和の10代たちにも衝撃を与え、「リンダリンダ」熱が再熱している。そこで今回は「リンダリンダ」に特化した大会を開催し、最も熱い歌声を決定！

エントリーするのは…

・令和の甲本ヒロト降臨⁉︎ 結成半年で四国代表にまで上り詰めた徳島No.1個性派バンド SABOTEMPLE

・遺伝子レベルの最強相性！双子がギターを奏でるなにわの3ピースガールズバンド EsCaPe

・最年少16歳ながら昭和ロック愛爆発！静岡の異端児がソロで雄叫ぶ 杉浦脩介

・コンテスト常連！完全無欠の超実力派無表情クイーン 神奈川から殴り込み!? Mume!少女

まっすぐで熱い歌声に、瀬戸朝香やセントチヒロ・チッチ/加藤千尋も号泣。果たして、最も心を揺さぶる「リンダリンダ」を披露するのは？

■第一回「全国ハンバーグ職人対抗肉汁選手権」

肉から溶け出す油と旨み成分が凝縮された肉汁は、美味しいハンバーグに欠かせない最大のファクター！そんな肉汁溢れ出すハンバーグはSNSで大バズり。人気店には連日多くの人が殺到している…そう、世は職人たちが肉汁一滴のために鎬を削り合う戦国時代！そこで今回は…史上初！ハンバーグ職人たちが味ではなく“肉汁を争う全国大会”を開催。

エントリーするのは…

・先代から引き継いだ“UFO焼き”で優勝を目指す！埼玉「ビッグシェフ亭」の“肉汁伝承者” 藤咲敏輝

・食べログ 洋食 WEST 百名店 2025にも選出される人気店 大阪「ニク サングルマン」料理長 小川参三

・360度から肉汁が溢れる その名も“飲めるハンバーグ”！「The3rd.Kamakura」の“肉汁ジャンヌダルク” 中川原彩咲

渾身の絶品ハンバーグをスタジオで調理し、その肉汁量を測定！衝撃の結果に伊集院光も大興奮！一体誰が頂点に立つのか――!?

■timelesz篠塚大輝 意外な特技披露！

大会の熱気に感化されたtimelesz・篠塚大輝は、特技「ペットボトルの早飲み」を披露！辻岡義堂アナが計測すると…まさかの○秒!? その衝撃的な記録に令和ロマン・松井ケムリも動転する！

【MC】日本テレビ 辻岡義堂アナウンサー

【出演者】伊集院光、瀬戸朝香、セントチヒロ・チッチ/加藤千尋、令和ロマン 松井ケムリ、timelesz 篠塚大輝、香音