お笑いコンビ「おかずクラブ」のゆいP（39）が6日、コンビのYouTubeチャンネル「おかずクラブちゃんねる」に出演し、現在の体重と体調について明かした。

最近の体重について聞かれたゆいPは「やばいと思っている、正直。めっちゃ体重戻っている」と言い、「血圧が。本当に健康診断で血圧なんてひっかかったことなかったのに普通に高いしさ。下も高いからあさって病院行きます」と語った。

また、「難しいのがさ、一番体重がいってた頃よりはいってない。なのに血圧が上がっちゃっているのは…。2回くらい30キロ級のダイエットとリバウンドしちゃっているから、体、内蔵とかの負担、年齢もろもろ重なってこうなっているのかなあ」と推測。

そのため「そう思うと、ダイエットするのが怖い。正直、またやせたところで戻るんじゃねーか、ってそればっかり思っちゃう。ダイエットで一番難しいのは、マジで維持」と語った。

ゆいPは20年に体重121キロから8カ月で36キロのダイエットに成功。だが、その後リバウンド。24年には110キロから85.8キロと24.2キロの減量に成功した。しかし3月には10キロリバウンドし95キロになったと明かしていた。