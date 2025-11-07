今週は日テレ系カラダWEEK。『“夢中”でカラダを幸せに！』をテーマに、皆さんがより健康になれるキッカケを作ります。6日は、介護業界が抱える人材不足の問題を“筋肉”で解決したという福祉施設を取材しました。

■マッチョ介護士に「信頼して体預ける」と利用者

愛知県一宮市で行われた、ある障害者福祉施設のイベント。運営していたのは筋骨隆々の男性たち。実は、介護士です。

施設の中で「マッチョ介護士」と呼ばれる彼らは、利用者の移動をサポートしたり、服を着せたり、一緒に筋トレも。

この日は、利用者のためのボディーコンテストを主催しました。

「マッチョ」が介護士として働く現場を、『news zero』は取材しました。

「マッチョ介護士」の1人、立見北斗さん（27）。

「ノドかわいた？ 乾燥してるしね」

利用者に向ける優しい笑顔。ただ、運動タイムになると、鍛え上げられた肉体があらわになります。

利用者の健康のために日々行っているという、トレーニング。

介護の仕事は、利用者を支えたり、持ち上げたり、力仕事が多く伴うといいますが…。

「足の力と腰の力を使って一緒に上げることで、なるべく腰への負担を少なくして介助できるっていうのを意識してました」

普段の筋トレで得た肉体や知識が、いかされているといいます。

利用者 小島義樹さん（53）

「一生懸命介助してくれていますので、信頼して僕も体を預けています」

■マッチョな若者が集まる福祉施設…そのワケは？

人材不足の問題を抱えている介護の業界。障害者を支援する団体の調査によると、全国540か所の障害福祉事業所が介護士を含む正規職員を910人募集しましたが、実際に採用できたのは約半数だったということです。（2023年の調査対象:全国の障害福祉事業所）

対して、この福祉施設には、全国各地から応募が殺到。「マッチョな人材」を含む若者を中心に、年間1000人以上から問い合わせがくるといいます。

なぜマッチョな若者が集まるのか？

そのワケは「魅力的な福利厚生」にありました。

勤務中、立見さんの姿はトレーニングジムに。

「筋トレ2時間も仕事のうちに含まれるので、自分の時間を削ることなく仕事としてトレーニングできる環境、最高ですね」

また、特定のジムの利用が無料だといいます。さらに、プロテイン代などとして月2万円が支給されるほか、大会に出場するための費用や海外を含む遠征費も、会社が負担するといいます。

立見さんも、こうした福利厚生にひかれ、入社を決めた1人。

「介護とか福祉の仕事を通じて、自分の筋肉が少しでも社会貢献につながっている。本当に素晴らしいことだなと」

■施設の利用者にも好影響

「マッチョ介護士」の存在は、施設の利用者たちのココロとカラダにも影響を与えていました。

利用者 山口円さん（65）

「私も腹筋とかやってます。できるときは50回とか」

利用者・向井豪秀さん（17）

「介護士の筋肉がめっちゃあるのですごい。最初不安だったけど僕にもできるんだって、（自分も）頑張ろうっていう気持ちになりました」

施設の運営会社の社長・丹羽さんは…。

ビジョナリー 丹羽悠介社長（40）

「介護（業界）には人材不足という問題が長年あって、マッチョで業界のイメージを変えて、若い子たちがたくさん働きにきてくれる。この業界のイメージを変革するいい例になれたら」

