「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が7日までにX（旧ツイッター）を更新。物価高対策に関する高市早苗首相の見解に対し、私見をつづった。

ひろゆき氏は、高市首相が物価高対策として立憲民主党が掲げる「食料品の消費税率0％引き下げ」について衆院本会議で否定的見解を示したと報じた、5日の共同通信の記事を添付。

今年5月に、高市氏がネット番組で石破茂首相（当時）が消費税減税に慎重な姿勢を示したことに対し「賃上げのメリットを受けられない方々にも広くメリットがあるのは、食料品の消費税率ゼロだと確信していた。かなりがっかりしている」と述べたことなどを報じた、時事通信の当時の記事の画像も添付しつつ「高市首相は、5ヶ月前に食料品消費税ゼロを主張してたのに、あっさり手のひら返し。『賃上げのメリットを受けられない方々にも広くメリットがあるのは、食料品の消費税率ゼロだと確信していた。かなりがっかりしている』と、本人に国会で伝えてみては？ 〉野党の方々」と呼びかけた。

このひろゆき氏の投稿に対し、さまざまな意見が寄せられている。