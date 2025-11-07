元NHK女子アナ・中川安奈、トレーニングで美しさ全開「スタイル抜群」「努力してる姿素敵」
今年3月でNHKを退局、現在はフリーの中川安奈アナウンサーが7日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
普段から自身のオフショットなど美しいスタイルが際立つ姿などを投稿し、注目を集めている中川。8月25日発売の『週刊プレイボーイ』No.36（集英社）ではグラビアを披露、初のデジタル写真集『慈愛の人』も発売した。
今回は「黙々と 美しいボディラインを目指して じっくりゆっくりなトレーニングでした」とつづり、トレーニングの姿を動画で公開。真剣な表情を見せた。ファンからは「スタイル抜群」「努力してる姿素敵」などの声が多数寄せられている。
引用：「中川安奈」インスタグラム（＠nakagawa.anna1022）
