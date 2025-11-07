ドジャース専門メディア投稿が話題

米大リーグ・カブスからフリーエージェント（FA）になった今永昇太投手に対して、ドジャース専門メディアが“勧誘”するような投稿を行った。日本人ファンも乗っかり、ネット上で話題となっている。

今永は2024年1月にカブスと4年5300万ドル（約81億3300万円）の契約を結んだが、球団側は2年目終了時点で契約を5年目の2028年まで延長することを選択する権利を有していた。今回カブスは、このオプションを行使しないことを選択し、今永はFAになったとMLB公式サイトや米スポーツ専門局「ESPN」などが報じている。

24年にカブスでMLBデビューし、2年で24勝を挙げた今永は今冬のFA市場の目玉の1人になるとされるが、ドジャース専門メディア「ドジャース・ネーション」も早速興味を示したようだ。公式Xは、今永がFAになったというESPNの投稿を引用しながら「あぁ、どうも」と投稿。山本由伸投手と並んだ過去の2ショットが添えられていた。

右の山本に続き、左の日本人エースを“勧誘”するような意味深投稿に反応したのは日本人ファン。Xには多数のコメントが寄せられた。

「左腕は貴重です。ドジャース、期待していいのですか？」

「何？ 獲得するの？？怖いんだけどw」

「ドジャース入りありそう」

「広いドジャスタなら被本塁打も大幅に減るだろうし 是非獲得して欲しいです！」

「今永ドジャースに来たら最強チームになるぞ」

「カーショウの穴を埋めないといけないし今永選手の存在は必要」

「ドジャースファンが今永さんに熱い視線」

「カーショー投手が引退するからサウスポーの今永昇太は適任だよな」

「え、そんな未来があるのか、、」

「現実になったらいいのになぁ！！」

「えっ、、これは何のフリ」

今永はルーキーイヤーの昨年に29試合に先発し15勝3敗、防御率2.91と活躍。今年は怪我により離脱もありながら、25試合に先発して9勝8敗、防御率3.73と、先発ローテーションの一角としてプレーした。



（THE ANSWER編集部）