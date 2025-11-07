いしだ壱成、父・石田純一と2ショット　※「いしだ壱成」インスタグラム

　俳優のいしだ壱成が、7日までにインスタグラムを更新。父でタレントの石田純一と撮影した親子ショットに反響が集まっている。

　壱成は「パパ　最近忙しそうだけども、元気そうでなにより　あ、追記！　最近、広尾に新しくフレンチレストランをOPENしたらしい！！　そちらも今度覗きに行かねば　＃炭火焼肉ジュンチャン」とつづり、純一が経営する千葉県船橋市の「炭火焼肉ジュンチャン」で撮影した2ショットを公開。2人で肩を組む様子から親子仲の良さが伺える。

　コメント欄にはファンから「素敵な写真で癒されます」「イケメン親子ですね」「人ともカワイイ　いつかジュンちゃん行ってみたーい！」などの声が上がっていた。

■いしだ壱成（いしだ いっせい）
1974年12月7日生まれ。東京都出身。ドラマ『悲しいほどお天気』でデビューし、以降様々なドラマ、映画に出演。父は俳優・タレントの石田純一。

