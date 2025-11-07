濱岸ひより（左）と渡邉美穂（右）　※「濱岸ひより」インスタグラム

　元日向坂46の濱岸ひよりが6日、自身のインスタグラムを更新。同期の渡邉美穂と東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告し、仲良く寄り添う2ショットを公開した。

　濱岸は投稿で「みほちゃんとディズニーで遊んできたよ」と、渡邉との笑顔の2ショットを披露。園内で頬を寄せ合う姿や、スイーツを楽しむ様子などが収められている。

　濱岸と渡邉は、いずれも日向坂46の二期生として活動した同期メンバー。そんな2人の姿に、ファンからは「2人とも可愛すぎ」「尊い」「ひよみほ大好き」などの反響が寄せられている。

