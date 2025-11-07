◆男子プロゴルフツアー ＡＣＮ選手権 第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）

アマチュアの小林匠（２１）＝大院大３年＝が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー、６４をマークして単独首位発進した。アマが初日にトップに立つのは昨年３月の開幕戦、東建ホームメイトカップの中野麟太朗以来４人目（１９９９年の日本ゴルフツアー機構発足後）。来季米ツアー昇格を決めた平田憲聖（２４）、今季初優勝を手にした下家秀琉（しもけ・すぐる、２３）ら大学の先輩の活躍を追い、ツアー８人目のアマチュア優勝に挑む。

２１歳の大学生がプロをおしのけトップに立った。小林は「パッティングが良かったので緊張もなく、リラックスして回れた。僕にしては上出来。最高の滑り出し」と爽やかに言った。１３番で１０メートルをねじ込むなど、後半に４連続バーディーを奪い加速した。

２週前のアジアアマチュア選手権は２１位で、前週は対抗戦で大学を優勝に導いた。「試合が続いていて気持ちをうまいこと向けられている」。連戦も充実感が疲労を上回る。高校１年の秋に腰椎分離症と診断され、１年近くクラブを握れなかった。その間にトレーニングで体を作りドライバーのキャリーは１５ヤード近く伸びた。

入学時に４年生だった下家が、１０月にツアー初勝利を飾った。「身近な人が優勝することは想像していなかったし、プロの方に食らいついていきたいと思った。出るからには優勝を狙う気持ちでいる」。史上８人目のアマＶをかけ、先輩たちと競う。（高木 恵）

◆小林 匠（こばやし・たくみ）２００４年８月２３日、京都府生まれ。２１歳。父の影響で１０歳からゴルフを始める。「１発目を打ったときに空振りをしたことが悔しかった」ため、のめりこんだ。２３年日本学生選手権優勝。今年の日本アマは３位。国内男子ツアーは７戦目で過去６試合は予選落ちが２回で、２２年関西オープンの４８位が最高。１７３センチ、６９キロ。