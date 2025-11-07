環境にも、使い心地にもこだわる【スノーピーク】のサコッシュがAmazonに登場中‼
必要なものだけを、軽やかに持ち歩く【スノーピーク】のサコッシュがAmazonに登場!
スノーピークのサコッシュは、毎日を彩るバッグシリーズの中でも、機能性と環境配慮を両立した改良モデル。表地にはPFASフリーの撥水加工「C0撥水」を施した生地を採用し、ファスナーも含めて環境負荷を抑えた設計となっている
手の入れやすいフロントメッシュポケットや、仕様変更されたインナーポケットとDリングなど、細部にまで使いやすさを追求。容量は約2リットルで、スマートフォンや財布、チケット類など必要最低限の荷物をすっきり収納できる。
ユニセックスで持てるミニマルなデザインは、通勤・通学からフェスや旅行、キャンプまで幅広く対応。
カラーはブラック、オリーブ、グレーの3色展開。日常とアウトドアをつなぐ、スノーピークらしいギミックの効いた一品。
