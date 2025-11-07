

撮影：細田忠

妖精界と人間界が互いにぶつかり合って共生する世界を描いた、中国発の冒険ファンタジー劇場アニメ『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ） ぼくが選ぶ未来』（2019）。日本では当初、字幕版をミニシアターで小規模公開する形から始まったが、瞬く間に口コミでその面白さが広まり、翌年には新たに吹替版が作られて全国ロードショーされることになった。

それから5年。圧倒的な映像クオリティへと進化を遂げたロシャオヘイセンキの続編が日本上陸。『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』として、11月7日（金）から吹替版と字幕版が同時に全国公開される。

前作に続いて今作でも主人公である黒猫の妖精・小黒（シャオヘイ）の声を務める人気声優の花澤香菜さんに、今作の出来栄えや妖精にまつわる思い出話を聞いた。

酸欠になりながら戦闘シーンを録りました

──今作は、前作の2年後という設定です。

花澤香菜（以下、花澤） 前作から2年間でシャオヘイが驚くほど強くなってましたね。相当修行を積んできて、精神的な成長もしたんだなって思いました。

アニメーションのクオリティもものすごくパワーアップしていて、とにかく戦闘シーンが衝撃的。目まぐるしく動いていくので、私のパソコンの小さい画面だとマジで追いつかないくらいです。

これはもう大きな劇場で皆様に観ていただくために、本当に気合いを入れて作られたものなんだなと感じました。

──今回、とくに印象に残ったシーンは？

花澤 今回は姉弟子鹿野（ルーイエ）というキャラクターが新たに登場して、シャオヘイと一緒に師匠である無限（ムゲン）を助けるミッションに挑んでいくんですけど、途中で2人の意見がぶつかるシーンがあるんですよね。

以前のシャオヘイだったら、怒りながら言ったりとか、興奮して言い返すみたいなちょっと子供っぽい反応になっていたと思います。

でも今回は、自分の気持ちはもうすでに決まっていて「それは違うよ」と、対等な自分の意見としてしっかり相手に伝えていたので、そこは台本を読んでいて「お！」って思いました。シャオヘイの2年分の成長を感じられるシーンです。

──大変だったシーンはどれですか？

花澤 やっぱり戦闘シーンですね。私はもともと反射神経がそんなによくないので、ついていくのにもう必死で「ごめんなさい、もう一回お願いします」みたいなところが多々ありました。

物理的にキックとかパンチで戦うというより、術とか気功みたいな技を使って戦うことが多くて、私もマイク前でノイズは立てられないんですけど、身振り手振りで戦っています。

最後あたりになると、シャオヘイは疲弊しながら必死になって戦ってて、私も酸欠になりながらやってました。

一緒に戦ってるつもりで演技してるので、とにかく体力と集中力を使います。シーンを撮るごとに、1人倒すみたいな感じです（笑）。

──戦闘シーンは本当に見事ですよね。まさにカンフー映画の現代アニメ版みたいな感じです。

花澤 「ヌルヌル動く」っていう表現をよく聞きますけど、なんかそれともまた違う動きなんですよね。すっごい滑らかなんですけど、アクションの終わりがキュッと締まっていて、独特の緩急がある。前作にもその緩急はあって、今作でよりパワーアップされた感じです。たぶん中国アニメだからとかじゃなくて、監督の持ち味だと思うんですけどね。

“ズルい人”をまんまと好きになる傾向がある（笑）

──逆に、中国アニメらしさを感じるところはありますか？

花澤 やっぱり景色とかだと思いますね。人の多さもそうだし、あと伝統的な建物の描き方とか、新しいものもめちゃくちゃ取り入れてる感じとか。きっと中国の人が見たら、すごく身近に感じるものがここに凝縮されてるんだろうなと思います。

それと食べ物が全部美味しそう（笑）。これどんな味するんだろう？って思わせる料理がいっぱい出てきます。

──たしかに観てるとお腹が空いてきます。

花澤 でもその一方で、日本のアニメーションを観てきた人たちにとって“懐かしさ”を感じることができる作品でもあるんですよね。

きっと監督も日本アニメの影響を受けてきたのかな？というところもあったりして、私たちにはとても観やすい作りになっているので、観ていて本当に心地いい。

だけど新しい発見もあるという唯一無二のアニメーションになっていて、そこが素晴らしいなって思います。

──一番好きなキャラクターは誰ですか？

花澤 難しいけど⋯やっぱりムゲンかな？ このミステリアスな感じ、ズルいですよね。

ちょっと素が見えたりとか、ちょっと優しくされただけで、人はなんかギャップを感じて「あらいいじゃない♥」っていう風になりやすいっていうか⋯。

めっちゃ強いけど料理が下手みたいな、そういうギャップにやられるんですよね。

ズルい！ ズルいんですけど、でもまんまと好きになってる自分がいます（笑）。

──もともとズルい人がお好きなんですか？

花澤 そうですね。 そういうキャラを好きになってしまう傾向はありますね。まんまと。

妖精との戦いに明け暮れた小学生の日々

──唐突な質問ですが、『羅小黒戦記』は人間と妖精の共生のお話です。花澤さんも日常生活で妖精の存在を感じることはありますか？

花澤 唐突ですね。いや、それがあったんですよ（笑）。

──あったんですか!?

花澤 小学校の頃に妖精が見える友達がいたんですけど、その子ともう1人と私で仲良し3人組だったんですね。

もちろん私ともう1人の子は妖精が見えないので、見える子が司令塔になって、街中の妖精を倒していくっていう遊びをいつもしてました。

司令塔の子が「あっちに妖精がいるよ！」って言ったら、うわーって走って行って、見えない妖精を相手に空を切りながら、ひたすらキックとパンチをするという（笑）。

で、勝つとポイントがもらえるんです、その子から。

──それ、なんかやばい遊びでは？ ちょっと洗脳されていませんか？

花澤 洗脳されてないですよ。まあ、小学生って変なことよくするじゃないですか？ とはいえ、もう3〜4年生でしたけど⋯まあまあ大きいですね（笑）。いや〜、ずっと戦ってたのを覚えています。そのときは見えないけど、妖精がいるって信じてました。

私にとっては、そういう目に見えないものがいるかもと教えてくれた出来事なので、めちゃくちゃ印象に残っています。

──目に見えないものを、今でも信じていらっしゃいますか？

花澤 具体的に見たことはないですけど、例えば建物に入ったときに「なんかすごくいい気がする！」とか「長くいてはいけない気がする！」みたいな、 そういうのはなんとなくある気がしますけどね。

霊感なのかな？ 気？ 何なんでしょうね。わからないですけど、そういうのは感覚としてあるかもなと思います。

あえて白黒つけずに“グレー”であることの大切さ

──では最後に、今回の作品を通して学びなどはありましたか？

花澤 『羅小黒戦記』は人間と妖精の共生のお話なので、本当にいろんな立場の人間や妖精が出てきます。

例えばシャオヘイは、人間と対等な立場で、お互いにとって良い存在であればいいなってちゃんと思ってる妖精。力もあるので人間を守れるなら守りたいと考えています。一方で姉弟子のルーイエは、人間に対して良いイメージを持っていません。

それにはちゃんとした理由があって、その話も今回明かされるんですけど、それを観るとルーイエの気持ちもすごくわかるんですね。どっちがいいとか悪いとかではありません。

白黒はっきりつけるんじゃなくて、お互いのことを思い合って“グレーの状態”を作り出すことが、一番大切なことなんじゃないかなと思いました。

──気がつけば、対立ばかりの世の中になりましたよね。そしてみんな白黒つけようとしているという⋯。

花澤 そうなんです。みんな強い言葉に惹かれちゃうからこそ、グレーを維持することが大切なんだと思います。

はなざわ・かな 声優。代表作は『鬼滅の刃』や『五等分の花嫁』など非常にたくさんあるが、「ロシャオヘイセンキ観ました！」と声をかけてくる人は漫画家やクリエイターなどの業界関係者である確率が高いとのこと。

INTRODUCTION & STORY

人間と妖精が共存する世界――。人間によって自分が住んでいる森を開発されて、居場所を失ってしまった黒猫の妖精・小黒（シャオヘイ）は、人間であるにもかかわらず妖精たちが集う館の執行人を務める無限（ムゲン）と出会って、彼に師事することになった。



ところがそれから2年後、とある館において妖精への襲撃事件が発生する。これは人間によるものなのか、それとも妖精によるものなのか？ その事件を解明すべく、ムゲンとシャオヘイの師弟は引き離され、シャオヘイは姉弟子の鹿野（ルーイエ）とともに冒険の旅に出る。



『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』は、2011年3月にWEBアニメシリーズとして動画サイトで公開されて以来、漫画化や劇場版が制作され、今や中国アニメを代表するIPに成長。中国で夏に公開された劇場版の続編の興行収入はすでに５億元（約100億円）を突破している。なお、原点ともいえるWEBアニメは10月5日からTOKYO MXほか各局でテレビ放送中。



STAFF & CAST

監督：木頭（MTJJ）、顧傑／声の出演：花澤香菜、宮野真守、悠木碧、水瀬いのり、多田野曜平、山路和弘／制作会社：北京寒木春華動画技術有限公司／中国／2025／124分／配給：アニプレックス／©2025 Beijing HMCH Anime Co.,Ltd

（木下 拓海／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）