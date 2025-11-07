戦力外通告→最後の望み プロ野球『トライアウト』参加予定選手発表 高卒ドラ1→4年で戦力外の“高校BIG3”の2人も参加【一覧】
日本プロ野球選手会は6日、特設サイトを更新し、12日にMAZDA Zoom-zoom スタジアム広島で開催する『エイブル トライアウト 2025』の参加予定選手を発表した。
■参加予定選手
※（）内は前所属。独立リーグの選手はNPB時代の最終所属球団も併記）
【投手】
竹内龍臣（茨城アストロプラネッツ／前中日ドラゴンズ）
久保拓眞（堺シュライクス ／前東京ヤクルトスワローズ）
谷岡楓太（火の国サラマンダーズ／前オリックス・バファローズ）
山本大貴（東京ヤクルトスワローズ）
高橋礼（読売ジャイアンツ）
鴨打瑛二（読売ジャイアンツ）
笠谷俊介（横浜DeNAベイスターズ）
徳山壮磨（横浜DeNAベイスターズ）
今野瑠斗（横浜DeNAベイスターズ）
菊田翔友（中日ドラゴンズ）
赤塚健利（広島東洋カープ）
小林樹斗（広島東洋カープ）
鈴木勇斗（阪神タイガース）
佐藤蓮（阪神タイガース）
森木大智（阪神タイガース）
田村伊知郎（埼玉西武ライオンズ）
井上広輝（埼玉西武ライオンズ）
西村天裕（千葉ロッテマリーンズ）
宮森智志（東北楽天ゴールデンイーグルス）
井口和朋（オリックス・バファローズ）
小野泰己（オリックス・バファローズ）
又吉克樹（福岡ソフトバンクホークス）
風間球打（福岡ソフトバンクホークス）
大城真乃（福岡ソフトバンクホークス）
石川直也（北海道日本ハムファイターズ）
福田俊（北海道日本ハムファイターズ）
中山晶量（北海道日本ハムファイターズ）
【内野手】
鈴木蓮（横浜DeNAベイスターズ）
韮澤雄也（広島東洋カープ）
山足達也（広島東洋カープ）
渡部健人（埼玉西武ライオンズ）
川原田純平（福岡ソフトバンクホークス）
【外野手】
マレク・フルプ（読売ジャイアンツ）
宇草孔基（広島東洋カープ）
野口恭佑（阪神タイガース）
松原聖弥（埼玉西武ライオンズ）
【内野手・外野手】
松山竜平（広島東洋カープ）
中村健人（広島東洋カープ）
