貯蓄2300万円「人脈を広げておけば、退職後の生活にもっと張り合いがあった」67歳男性の後悔
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、兵庫県在住67歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：67歳男性
同居家族構成：本人、妻（70歳）、長男夫婦、孫
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：兵庫県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：600万円
現在の預貯金：2000万円、リスク資産：300万円
これまでの年金加入期間：厚生年金440カ月、企業年金20年
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万9308円
老齢厚生年金（厚生年金）：12万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：個人年金20万円（年額）
配偶者の年金や収入：年金30万円（年額・詳細不明）
「旅行や趣味に支出は難しい」現在の年金額について満足しているか、の問いに「どちらでもない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「生活に必要な最低限の支出は賄えているものの、旅行や趣味など余裕のある支出は難しいため、十分とはいえない」と語っています。
ひと月の支出は約「10万円」。受給している年金の範囲内ではありますが、年金だけでは「年に1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「昼間はなるべく照明を使わず節約」年金で足りない支出がある月は「貯蓄から3万円ほど引き出し」て賄っているという投稿者。
現在は「週に2回、地域センターでの受付業務」に従事していて、年金以外に「月2万円ほど」の収入があるといいます。
また年金生活においては「電気代を抑えるために昼間はなるべく照明を使わず、食材はまとめ買いして冷凍保存するなど」節約を心がけているとのことです。
「人脈や趣味の幅を広げておくべき」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「投資や積立預金を早く始めていれば、今より余裕のある年金生活が送れたと思います。人脈や趣味の幅も広げておけば、退職後の生活にもっと張り合いがあった」はずと後悔を口にします。
今の生活については「医療費や介護費用が今後どれくらい必要になるのか不安があります。特に物価上昇に年金が追いつかない点に不満を感じます」とコメント。
一方で「孫と過ごす時間や、趣味の園芸をゆっくりできることが一番の楽しみです。友人とランチに行けるのも小さな喜びです」と年金生活の生きがいについても教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)