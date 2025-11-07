½à·³»öÁÈ¿¥¤¬¿ÍÆ»µÙÀïÆ±°Õ¡¡¥¹¡¼¥À¥ó¡¢¹ñ·³¤ÎÂÐ±þ¾ÇÅÀ
¡¡¡Ú¥«¥¤¥í¶¦Æ±¡Û¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¹¡¼¥À¥ó¤Ç¹ñ·³¤È¤ÎÆâÀï¤òÂ³¤±¤ë½à·³»öÁÈ¿¥¡¢Â¨±þ»Ù±çÉôÂâ¡ÊRSF¡Ë¤Ï6Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡Ö¿ÍÆ»µÙÀï¡×°Æ¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£°Æ¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£¹ñ·³¤ÎÂÐ±þ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¹ñ·³¥È¥Ã¥×¤Î¥Ö¥ë¥Ï¥óÅý¼£É¾µÄ²ñµÄÄ¹¤ÏRSFÁÝÆ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò½Å¤Í¤Æ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÙÀï¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Î4¥«¹ñ¤Ï9·î¡¢¹ñ·³¤ÈRSF¤Ë3¥«·î´Ö¤Î¿ÍÆ»µÙÀï¤òµá¤á¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆÀ¯¸¢¤Ï10·î²¼½Ü¤Ë¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÇÂ¾¤Î3¥«¹ñ¹â´±¤È¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢µÙÀï¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ¯¤¤«¤±¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿¡£