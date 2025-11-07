ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（53）が7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いや漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」について私見を語った。

堀江氏は今回の動画で、1日始まったダウンタウンによる有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」について言及。その流れでお笑いについての話になった。

堀江氏は「まず言わせてもらうと、僕は（『DOWNTOWN＋』に）入ってないです。なぜかと言うと、お笑いについては本当に興味がないからです」と話した。

その上で「マジでお笑いはよくわかんないし、『M−1グランプリ』、過去10年分、全部見ましたけど、決勝出た人たちのネタ見ましたけど、何が面白いのかさっぱり分からない…っていうのがわたくしの評価でございまして。すいません」と続けた。

そして「なんとなく、“ああ、こんな感じね”みたいなのが読めちゃうんで、あんまり（ネタなどの）展開が論理的に読めない人たちのほうがたぶん（お笑い見るのに）向いてるんだろうなって。こないだ僕、（M−1王者の）令和ロマンのチャンネルに出演させていただいて、『M−1グランプリ』の話とかもさせていただいたんですけど、“ああいう頭のいい人たちがネタを作って、残念ながらそこまで頭が良くないんじゃないかな、みたいな人が笑う”…っていうような構造になってるのかな、っていうふうに思っていて」などと持論を述べた。