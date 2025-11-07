これは目が離せない…韓国プロ野球チアの“ピタピタ”私服SHOTに反響「素晴らしいビジュアル！」【PHOTO】

韓国プロ野球などでチアガールを務めるキム・ドアが、大胆な私服SHOTでファンを虜にしている。

【写真】キム・ドア、圧巻の“ピタピタ”私服SHOT

キム・ドアは最近、自身のインスタグラムで数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、白の半袖シャツにデニムを組み合わせたラフなコーディネートのキム・ドアが写っている。リュックやショルダーバッグなどさまざまなカバンとともに、カメラに向かってにこやかにな微笑みを向けている。

タイト目なクロップド丈トップスからは、ボリューム感のある美スタイルが伝わり目を引く。キュートながらも引き締まったウエストがチラ見えし、多くのファンを虜にさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「ビューティフル、ビューティフル…」「大学生みたい」「素晴らしいビジュアルだ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ドアInstagram）

キム・ドアは1994年12月24日生まれの30歳。2018年からチアガールとしての活動を始め、現在は韓国プロ野球のSSGランダース、男子プロバスケKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、プロサッカーKリーグの水原FC、台湾プロ野球の中信ブラザーズ、台湾男子プロバスケの新北中信特攻などでチアガールを務めている。