◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 正規王者・堤聖也―暫定王者・ノニト・ドネア ▽ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座統一戦１２回戦 ＷＢＡ王者・高見亨介―ＷＢＯ王者・レネ・サンティアゴ（１２月１７日、東京・両国国技館）

プロボクシングのダブル世界戦が１２月１７日、東京・両国国技館で行われることが６日、発表された。ＷＢＡ世界ライトフライ級王者の高見亨介は、初防衛戦でＷＢＯ同級王者のレネ・サンティアゴとの２団体王座統一戦に臨む。統一後はフライ級に上げて複数階級制覇に挑む姿勢を示した。

初防衛戦がいきなり他団体王者との統一戦となった高見は、目の前の敵、サンティアゴをにらみつつ、その先もしっかりと見据えていた。「（統一戦は）７月の世界戦が終わってすぐに自分から（本田）会長にお願いした。ライトフライ級で長くやろうとは思っていない。ならば１試合１試合、緊張感ある試合をしたい」と、通常の防衛戦ではなく、あえてリスクの高い統一戦を希望した。そして続けた。「統一の後はフライ級、スーパーフライ級と複数階級制覇を狙っていく」とＷＢＯ王者を下し、フライ級に転向することも明言した。

サンティアゴは今年３月に同門の先輩・岩田翔吉を下し王座を手にした。「好戦的でＫＯ率も高い」と警戒する。今後は対戦経験のある岩田とのスパーを重ね、仮想・サンティアゴとなった先輩の力を借りて本番に備える。ボクシング界は今月下旬から年末にかけ井上尚弥（大橋）、中谷潤人（Ｍ・Ｔ）らも登場し、ビッグファイトが目白押しとなる。「高見が一番面白かったと言われる試合をしたい」と次代のエースと期待される無敗の２３歳は意気込んだ。（近藤 英一）