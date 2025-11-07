◆第５０回社会人野球日本選手権大会▽２回戦 鷺宮製作所１―２ホンダ熊本（６日・京セラドーム）

巨人からドラフト１位指名を受けた鷺宮製作所（東京）の竹丸和幸投手（２３）が６日、ホンダ熊本戦の８回途中から２番手で登板。１点リードの９回に３安打２失点で逆転を許し、敗戦投手となった。社会人最後の公式戦を２回戦敗退で終えた最速１５２キロ左腕は、さらなるレベルアップを誓った。

竹丸のポーカーフェースが崩れた。１―０の９回。２本の安打などで２死二、三塁のピンチ。４番・古寺に高めに入ったスライダーを捉えられた。打球は無情にも左越えの逆転２点二塁打となり「悔しいですね。打たれているボールは全部甘い。技術不足」と、うなだれるしかなかった。８回途中から２番手で登板。最速１５１キロを計測した直球に武器であるチェンジアップなどで２つの三振を奪いながらも１回２／３、３安打２失点。社会人最後の大会は２回戦敗退という悔しい結果で幕を閉じた。

育ててくれた鷺宮製作所へ、感謝の思いを胸にプロの世界へ飛び込む。大学まではほぼ無名だったが、最速１５２キロを計測するなど一気に才能が開花。「１年間通して投げてきたので、チームを背負う思いもありました」。優勝には届かなかったが「一発勝負なので、１球に対する集中力を学んだ。すごく成長させてもらったチームでした」と感謝した。

阿部監督からは先発ローテ入りを期待されている。「レベルアップして、プロに入っていきたいと思います」と竹丸。悔しさも糧にしてプロの舞台で輝きを放つ。（水上 智恵）