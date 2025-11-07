常陸宮さまは今月、卒寿を迎えられる。平安時代に中国から伝わった卒寿の長寿祝いは、90歳の大きな節目。アドルフ・ヒトラーがドイツの再軍備を宣言した1935年、軍靴が響き始める中で上皇陛下の長弟として、昭和天皇と香淳皇后の間に生を受けられた。昭和天皇と長弟の秩父宮は、戦争に対する姿勢の違いから比較されることもあったと伝えられるが、上皇陛下にとっての常陸宮さまとはどのようなご存在だったのであろうか。

庶民的なキャラ

常陸宮さまは1935年11月28日に誕生された。香淳皇后の生涯を宮内庁書陵部がまとめた「香淳皇后実録」にはこの日のことをこう記す。

仲睦まじい常陸宮ご夫妻（2023年）

「木曜日 午後三時頃、御静養室から産殿に移られ、七時五十七分親王を御出産になる。その後、同所において天皇と御対面になり、ついで故（久邇宮）邦彦王妃俔子と御対面になる」

邦彦王妃は香淳皇后の母、つまりは常陸宮さまの祖母だ。また出生7日目の12月4日には、こう記されている。

「十一時、命名の儀が行われ、名を正仁と命じ、義宮と称する旨の勅旨が親王に伝えられる」

その後、9歳で終戦を迎え、53年3月に学習院大学の理学部化学科を卒業された。

64年9月30日の実録には「水曜日 午後二時二十五分、正仁親王結婚式中朝見の儀につき、天皇と共に西の間に出御される」と記載。さらに「宮内庁告示をもって（中略）天皇より正仁親王に常陸宮の称号を賜う旨が発表される」と書かれており、この日をもって宮家を背負う当主として、独立を果たされている。

旧日本軍の頂点にあった昭和天皇に対し、幹部の一人として陸軍の中に身を置いた秩父宮を、二・二六事件の「黒幕」とする俗説がある。しかし、それは昭和史研究の第一人者として知られる保阪正康氏の著書『秩父宮』（中公文庫）で明確に否定された。だが「庶民の宮さま」と呼ばれた秩父宮は、天皇家の次男の宿命として、常に兄の比較対象にされてきたことは事実だ。

子供の頃からサイエンスの分野にご関心が高かった常陸宮さまも、庶民的なキャラクターから、漫画の主人公として人気があった「火星ちゃん」の愛称で親しまれ、大学もその愛称から連想される宇宙のイメージ通り、理系に進まれた。

他方で戦後、皇太子として父の名代を務め、終戦から8年後には欧米14か国を歴訪された上皇陛下は、同大の政治経済学部を選ばれた。その後も寛仁さまと桂宮さま、高円宮さまはいずれも法学部、天皇陛下は文学部、秋篠宮さまも法学部と、文系を選択されるケースが多かった時代に、流されることなく理系に進みお好きな道を選ばれた常陸宮さまに共感を覚えた国民も少なくなかったと言われる。

比較される存在

幼少期は上皇陛下と共に、クエーカー教徒のヴァイニング夫人を家庭教師とし、65年には上皇陛下に続いてバチカンをご訪問。ローマ法王と面会を果たしていたため、天皇を最高位の祭司とする神道の信奉者からはミッション系の聖心女子学院出身の上皇后陛下と共に「お二方は、実はクリスチャンなのではないのか」と邪推されたこともあった。

宮内庁OBはこう話す。

「ご兄弟をあたかも不仲であるように印象づけようとする意図がうかがえる。全く根も葉もない噂話でしたが、こうした心無い噂が流されること自体が、皇位継承権を持つご兄弟の宿命なのかもしれません」

それどころか皇位継承順位が法律で規定されていたわけではなかった時代から、天皇と長弟は何かと比較されてきたことも事実である。

だが古墳時代、庶民の家の竈（かまど）から炊煙が立ち上っていないことに気付き、民衆の生活がままならない困窮状態にあることを悟って、納税を3年間も免除したことで「聖帝」と称賛された仁徳天皇の長弟だった額田大中彦皇子のケースは実際どうだったか。皇位には関心を示さず、夏でも溶けない氷を兄に献上して、喜ばせたとのエピソードが伝承されている。

守貞親王は平安時代、源平合戦の狭間に立たされて、6歳で壇ノ浦の水中に沈み命を落とした安徳天皇の長弟だった。皇太子（皇太弟）ではなかったものの皇太子とみなされ、兄と共に源氏からの逃避行を経験。本人の意思とは無関係に不遇な時期を過ごした。ようやく政治の表舞台に立ったのは、息子が即位し天皇を経ないまま上皇となってからだった。

守貞親王について、宮内庁書陵部での勤務が長い元幹部はこう語る。

「幼少の時代は、よく分からないまま異母兄と運命を共にした親王は、後年は政争の渦中に身を置いた人物ですが、兄だけが命を落とし自分は生き延びたことに無念を覚えていたとの説もあるようです」

また、中御門天皇の長弟で、天皇陛下の“直系の祖先”となった光格天皇の祖父である閑院宮直仁親王は、お世継ぎ不在の事態に、天皇の候補を輩出することを責務とする伏見宮家、有栖川宮家、旧桂宮家の3宮家がいずれも遠縁になりすぎたという事態に直面していた。そこで、新たに閑院宮家を立ち上げることで天皇家の血筋と権威を支え、兄を全面的にサポートする役割を買って出ている。

さらに現在に目を向けると、秋篠宮さまは男系男子の継承が法律で規定されているために「皇位継承者が不在となる事態が迫っていたことを受け、佳子さまご生誕からすでに10年間を優に超えていたにもかかわらず、3人目のお子さまをもうけることを決断されたと言われています」（同OB）

がん治療の研究

男児に恵まれなかった天皇陛下に、結果的に助け舟を出すこととなった秋篠宮さまは、皇太子時代の天皇陛下が行った人格否定発言について、上皇陛下に事前相談がなかった点を「私としては残念に思います」と批判的に語られたことで、兄弟間の不仲を噂する声も一部であった。

だが、朝日新聞の報道によれば、上皇陛下の生前退位に当たって秋篠宮さまは「兄が80歳のとき、私は70代半ば。それからはできないです」と述べられたとされ、「皇位継承の意思を否定されることで『私心はない』と強調されたのです」（同OB）

常陸宮さまの知られざる実像について、同OBはこう語る。

「サイエンスの知見を活かされ、1969年から2001（平成13）年まで財団法人癌研究会（現・公益財団法人がん研究会）の癌研究所客員研究員として熱心に活動しておられました。また今も、がん研の名誉総裁や公益財団法人高松宮妃癌研究基金総裁をお務めです。お父さまを膵臓がんで亡くされただけに、がん治療の研究に尽力したいとのお気持ちが、人一倍強かったということではないでしょうか」

そうした常陸宮さまの優しい人柄が窺えたのが、古希の記者会見だった。

05年11月、常陸宮さまは70歳の誕生日を前に、常陸宮邸として使用している東京都渋谷区の常盤松御用邸で、妻（宮妃）の華子さまと一緒に記者会見に臨まれた。この席で夫婦円満の秘訣を問われた華子さまは「私が疲れるだけなので（中略）夫婦げんかはしない」と笑いを交えて明かされており、ご結婚から40年もの歳月を経ても、変わらずざっくばらんで睦まじいご夫妻の関係性が浮き彫りにされた。

同OBは最後にこう語った。

「優しくおっとりしたご性格の宮さまと、明るく竹を割ったようなご性質の華子さまのコンビネーションの良さが際立った逸話です。お立場ゆえのご心労もあったとは思いますが、そんなことを感じさせないからこそ、常陸宮さまは多くの国民から支持されてきたのでしょう」

