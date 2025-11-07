高市政権の船出とともに、自民党の税制調査会の「インナー」と呼ばれる幹部メンバーが一新された。インナー以外から異例の会長就任となった小野寺五典前政調会長や、ナンバー2に就いた“商工族”の山際大志郎元経済再生相を含め、今回の人事はいったい何を意味するのか。今後の注目点などについて、「政府税調」で特別委員を務める土居丈朗・慶應義塾大学教授にきいた。

「インナー」の役割

そもそも自民党税調の「インナー」がインナーたるゆえんは、様々な分野に横断する税制についての知見が深く、広い視野から着地点を考えられるというところにあります。

たとえば、法人税について強い主張を持つ議員の声がいくら大きくなったとしても、税調では税制全体のこと、またこれまでの議論の積み重ねを考慮したうえで、帳尻を合わせる調整が必要になる。これができる人たちがインナーを務めてきたというわけです。

「インナー外」から税調会長に就任した小野寺五典前政調会長

昨今は消費税減税などの世論も強まる中、その“歯止め役”のような見え方になっているインナーは、ある意味で嫌われ役という側面も持っているかもしれません。

前会長・宮沢洋一氏の実績

そういう意味で、前会長の宮沢洋一氏は、やはり実力者だったといえます。税制に精通し、毎度財源に穴が開かないように配慮しながら、政権の意向を反映するような形でうまく議論を決着させる手腕は、党内でも高く評価されていました。

かといって「減税は絶対にやらない」というわけではなく、たとえば特許などの知財から生じる所得に減税措置を適用する「イノベーション拠点税制」（イノベーションボックス税制）を導入するなどの実績もありますよね。

このように様々なバランスをとったうえで、党内外の利害調整や根回しなどもできる人が、歴代会長を務められてきたように思います。

“インナー外”から就任した小野寺新会長

それだけの知見や立ち回りが求められる税調会長ですから、これまではインナーから選出されるのが通例でした。それが今回、インナー経験のない小野寺五典氏が就任したことが話題になっています。「税調をガラッと変えたい」という高市早苗首相の意向が強く反映された形で、そのメッセージ性はたしかにあると思います。

とはいえ、小野寺氏は政調会長の経験者。税制も含めたあらゆる政策の責任者を務めてきたわけですし、財政再建にも目配りしてきた方ですから、実態として、これで税調が大きく変わるというわけではないのでしょう。引き続きバランスのとれた舵取りが期待されるところです。

「商工族」「維新との連立」の影響は

“高市色”としては、西村康稔元経産相や、税調ナンバー2の小委員長に就いた山際大志郎元経済再生相など、いわゆる「商工族」のインナー入りも注目されています。これで税制も産業界寄りに動くのではという見方もあるようですが、過去を振り返ってみると、商工族の象徴ともいえる甘利明氏が税調会長を務めていた時期もありましたし、前会長の宮沢氏も元経産大臣です。今回の人事で、露骨に税調の方針までが変わってしまうことはないのだろうと考えます。

そうは言いつつも、たしかに今回は商工族的なメンバーがかなり増えましたので、その意味での刷新感はあります。家計負担を減らすための減税措置を求める声も高まる中、こうした複数の力学がどのような決着をもたらすか、注目されるところです。

目下、年内の廃止に向けた動きが進んでいるガソリン暫定税率の議論がどう決着するかが争点になっていますね。これに加えて、年末にかけて来年の与党税制改正大綱をまとめていくわけですが、現在は維新との連立政権になっています。特に維新は、企業に対する減税措置などが多い租税特別措置の改廃を訴えていますから、これをどこまで自民党が飲むのか、一つの注目ポイントといえるでしょうか。

デイリー新潮編集部