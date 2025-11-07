「行きたくない」が本音。ママ友の“悪気ない”お誘い、あなたならどう断る？【ママリ】

ママ友から休日のお誘い、疲れるだけで行きたくない…

ママ友との付き合い方に悩んでいます。休日誘いに疲れてしまい、距離を置きたいと感じています。相手の気持ちに気付けないのか不安です。

ママ友との距離感についてご相談させてください。

私の理想は、挨拶程度で学校の授業参観等でお会いしたら、少し話して帰るくらいが良いです。



正直あまり深入りしたくないのですが、近隣にお住まいでうちの子どもと同級生のお子さんをもつママ友から、休日誘われることがよくあります。

誘われるたびに、しんどくて断るのも罪悪感あり断れず、いつも無理して行ってすごく疲れて帰ってきます。（もちろん一緒にいるとき普通に振る舞っています。）

子ども同士は最初は仲良く遊ぶのですが、長くいると途中で喧嘩することも多く、そこにもまた気を遣って疲れます。



休日誘われるときは、朝から夕方までずっと一緒のことが多いです。ご飯だけとかならまだいいのですが、

遠出も多く、いつも車出して運転はしてくださるのですが、やっぱり乗せてもらうとなればお礼も必要なので、そこも正直面倒です。

私も車出ししたほうが良いのはわかっていますが、運転も自信ないし、もう全然車出してくれないから誘わないでおこう、と思われてもいいやと思いました。



気乗りしない誘いに、時間・お金を使い、疲れて帰ってくる、、いつまで続くんだろう、と最近すごく気が滅入っています。



そのママ友は、全然良い方だと思うのですが、私があまり深入りしたくなく、私から一度も誘ったことはないのに、次々に誘ってきます。

そこで相手の気持ちに気付けないもんですかね。。



子ども同士で遊びたいね、と約束して親が付き添うのであれば全然良いのですが、親が発信源なのでなんか違うなと違和感があります。



接触をなるべく減らすべく、現地集合現地解散を提案しましたが、一緒に乗ってくれたほうが楽しいから全然気にしないでとのことでした。

でもそんなに話すこともないし沈黙も多く、何が楽しいのかよくわかりません。おせじ？



約束している前日あたりから、行くのが憂鬱で休んだ気がしません。せっかくの休日が、、と思ってしまいます

私が冷たすぎるのでしょうか？

皆さんどうされてるか気になります。

よろしくお願いします！ 出典：

qa.mamari.jp

ママ友との付き合いは、近すぎず遠すぎず程よい距離感でいられたらいいですよね。アプリ「ママリ」にはママ友からの休日のお誘いを断れずに困っているという投稿がありました。そのママ友とは子ども同士が同級生で付き合っている相手で、投稿者さんとしては休みの日なのに気を使ってただ疲れるだけのお誘いにうんざりしているといいます。そんなお誘いだから断りたいし、できればママ友と距離を置きたいとも思っているそう。

子どものこともあるし、ママ友のお誘いは断ると気を悪くしないかと不安になる人もいるのではないでしょうか。投稿者さんも、同級生ママとの関係を大切にしようと頑張っていましたが、毎回気疲れしてしまい、次第にお出かけが憂うつになってしまったようです。



相手のママ友は、そんな投稿者さんに気づいていないのか、すぐにまた次のお誘いがくるのだといいます。

ママ友との距離感について、さまざまな意見が

この投稿にママリにはさまざまな声が寄せられました。



その中に「休日は家族優先だから」という理由で断ってみたら、というコメントがありました。

我が家は「休日はごめん、家族優先時間なんだー」とさらっと断りますよー😊



あと、長くなりそうな人には「午前中のみなら」や、「おやつから一緒しよう」くらいにします。

ある程度こちらで条件や制限を伝えてからOKにします😊



いい人でも、「ママ友」とほぼ1日はしんどいです💦 出典：

qa.mamari.jp

断りたい相手のお誘いに対して、家族を理由にしてはどうかという意見がありました。家族との予定を先に言っておけば、お誘いを断っても相手は気を悪くしないはず。さらには「何時までならいいよ」と言って終わりの時間を伝えておくと、気が乗らない相手との付き合いも楽になるかもしれませんよね。



この他に「平日に遊ぶ予定を立ててみては」というコメントがありました。

親しいと自分が思っていない人だと１日フルで出かけるってめちゃくちゃ気を遣いますね。

そして、お車代的なのまで支払うとなると、なおさらです。



私なら平日に子供達だけで公園で遊ばせるように子供に話すと思います。

相手のママさんには最近家族で土日出かけていないから～とか、予定がなくてもあると伝えます。



出典：

qa.mamari.jp

休日に誘われないように、平日に遊ぶ提案をしてみては、という意見がありました。休日のお誘いは1日中気を使って疲れてしまうけど、平日に子どもを公園に連れていく予定にすれば、お金も時間も遠出するよりも節約できるでしょう。さらに、相手に誘われるより先に休日の予定があると言えば休日に気乗りしないお出かけをしなくてすみますよね。

気疲れするママ友とのお出かけ、無理して付き合わなくても大丈夫

気が乗らないのにママ友に時間やお金を使って我慢して付き合っても、良いことはひとつもありません。自分と子どもの時間を大切にするため、家族を理由に断ってもいいのではないかと思います。



それでも誘ってくるなら、時間に限りを設けておけば気乗りしない相手と一緒にいる時間を減らせて気持ちが楽になるはずです。自分や家族を優先していけば、ママ友との距離もうまく取れるようになるのではないでしょうか。

イラスト：きさらぎ

記事作成: akino

（配信元: ママリ）