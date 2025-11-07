高市総理、トランプ大統領はなぜ「ポップ右翼」な政治家に転向したのか？「サナ・トラ」の意外な共通点

初の女性総理・高市早苗氏とトランプ大統領、日米の政治トップとして選ばれた2人には意外な共通点がある。じつはは両者とも、昔は今ほど「右」ではなかったのだ。女性の社会進出に積極的な政治家のイメージが強い「サナ」と、かつて民主党支持者だった時期もあり今とまったく違う発言をしていた「トラ」。2人を変えたものはいったい何だったのか。『マネーの代理人たち』の著者で、経済ジャーナリストの小出・フィッシャー・美奈氏が解説する。

「サナ・トラ」両氏に共通する「昔はこんなに右じゃなかった」

先月は、なんとも政治が目まぐるしかった。10月21日に初の女性総理大臣が誕生し、それからわずか一週間後に日米首脳会談が行われ、その後も外交日程が目白押しだった。

「サナエ」と「ドナルド」が笑顔で腕を組んで歩いてみせた外交成果のアピールはさておき、この顔合わせを見て思ったのは、高市・トランプの両氏が日米それぞれの政治トップとして今の時代に選ばれたのはなぜか、共通点はなんだろう、ということだ。

その一つは、逆境に強いタフさと強運。高市氏は10月4日に「大番狂わせ」で小泉氏を破って自民党総裁に選出されたが、公明党が連立離脱したことで、一時は首相指名選挙に勝てないのではないか、自民党総裁になれても首相にはなれないのではないか、と危ぶまれた。そのピンチを日本維新の会を取り込んで切り抜け、無事に組閣をして総理大臣の座を収めた。

トランプ氏に至ってはあまたのスキャンダルや民事訴訟のみならず、ニューヨーク州の刑事裁判では有罪判決まで受けながら、大統領に再選したことを受けて「有罪だけど刑罰なし」と裁判所から放免され、他の刑事裁判でも起訴が取り下げられて、何の処罰も受けなかった。また選挙中には銃撃までされたが、耳を負傷しただけで、二日後には包帯を巻いて遊説に戻るというタフガイぶりを見せた。

でも、きわどいところから巻き返したという「強運」を裏返すと、そこには「あいつだけはイヤだ！」という強い拒否感や反発を示す「アンチ」がいる一方で、「この人しかいないでしょ」という熱烈な「ファン」がいるから選ばれた、という事実がある。高市総理もトランプ大統領も、二極分化した今の時代の波に乗る政治家だ。

もう一つの共通点は、高市氏もトランプ氏も、昔は今ほど「ガチ右」ではなかったことだ。

1993年に初当選した高市氏は、自由改革連合や新進党にいた時から保守派ではあったが、米国議員事務所のスタッフやテレビのコメンテーターを務めるなど、女性の社会進出に積極的な進歩的な政治家というイメージが強かった。国家主義的な考え方や、選択的夫婦別姓や同性婚への反対などに見られる反リベラリズムをより明確に打ち出すのは2000年以降、特に故安倍晋三元総理との接近後に、その姿勢が鮮明になったと見られる。

一方トランプ氏はというと、2000年代はLGBTQにも前向きでゲイやレズビアンの軍への入隊にも賛同していたし、「オバマケア」のような包括的医療保険制度の制定を掲げ、その財源のために超富裕層に課税することまで提案した。当時政敵だった保守派コメンテーターのパット・ブキャナン氏が黒人やヒスパニック、同性愛者に批判的な発言をすると、それを「不快（disgusting）」で「アメリカを分断する行為」だと、著書やインタビューで強く非難した。

ちなみに、トランプ氏の2008年の登録政党は共和党ではなく、民主党。ヒラリー・クリントン氏については「彼女はいい大統領になるよ」などと発言もしていたのだから、同一人物の発言だとは信じ難い。

もちろん、時代は変化し、人間は環境に応じて進化するものだから、考え方が変わること自体が悪いわけことではない。政治家が自分の言っていることを本気で信じているのかどうかという点の方が、ずっと重要だ。

トランプ大統領は民主党支持者から「極右」と呼ばれることも多いが、「もっと右」のオルタナ右派からは、移民や「グローバリスト」の排除が生ぬるく、本物のMAGA（米国第一主義者・愛国者）ではない、などと批判もされている。（参考記事：参政党「日本人ファースト」とトランプが苦しむ「エプスタイン文書」…いま陰謀論が人気の理由）

同様に、高市氏を「右翼」と呼ぶ言論人やメディアが存在する一方で、高市氏の総務大臣時代の「多文化共生」推進や、LGBT理解増進法の修正案許容（議員起立による採決だったが、高市氏が一部議員のように退席して反対表明したという記録はない）などを指摘して、本物の保守ではなくて「ポピュリスト右翼」だ、と批判する声もある。流行り歌のように大衆迎合的な「ポップ右翼」というニュアンスかもしれない。

「サナ・トラ」を右旋回させた40年の変化とは

でも、嗅覚の優れたしたたかな政治家は、本能的に時代の潮流変化を読み取るものだ。より本質的な問題は、その背景にある世界の変化の方だろう。

――では、1980年代から2020年代までの40年ほどの間に、何が、どう変わったのか。

実際のところ、高市氏とトランプ氏が今よりずっと「リベラル」だった8、90年代と比べると、お金やモノや人が国境を越える「グローバル化」は、確実に進んだ。

それは、数字からもはっきりと確認できる。世界貿易の総額は1980年に2兆ドル程度だったのが、昨年は24兆ドルと（WTO統計）10倍以上になり、世界の外国直接投資（FDI）は1980年の5000億ドルから2023年には41兆ドル(IMF)と、80倍に拡大した。

それに伴って世界の移民も、1980年代の1億人程度（世界人口の2.3％）が2020年には2億8000万人（同3.6％、国際移住機関データ）に増加。日本に暮らす外国人の数も、80年は韓国・朝鮮籍中心に約78万人だったのが、2023年には322万人と過去最多を記録した。

でも、この間に一番凄まじく進んだのは、世界のマネーの集中、金融資本の肥大化だろう。

例えば1980年初頭に数兆ドルでしかなかった世界の株式市場の時価総額は、今では100兆ドルを超える。

1980年頃に世界のトップ企業だったエクソンモービルやIBM、GE（ゼネラル・エレクトリック）の時価総額は50億から80億ドル程度。今の為替レートでもせいぜい1兆円程度だった。ところが、AI投資の波に乗る今のエヌビディアやマイクロソフト、アップルの時価総額は約4〜5兆ドル（770兆円）だから、何百倍という規模になっているのだ。企業のグローバル化は、こうした市場からの資金調達を抜きにしては語れない。

一方、コストの安い国との競争によって、先進国では製造業の仕事が減り、中間所得層の喪失につながった。製造業の雇用人口は、米国では1980年の21％から1割弱と半減（BLS労働統計局）、日本でも同時期に26%から15〜16%まで（総務省）、大きく減っている。

そして、一向に増えないのが、働く人々の実質所得。先進国全体で、2000年以降の実質賃金の伸びは8、90年代と比べて鈍化している（OECD）。日本では1997年以降、実質賃金は下り坂で、円安インフレが続く足元では、8カ月連続減っている。（厚生労働省）

こんな構造では、会社オーナーや経営者、投資家やその代理人など金融市場にアクセスできる人々と、給与収入しかない一般勤労者の格差が増大するのは不思議ではない。「21世紀の資本」のベストセラーで知られる経済学者、トマ・ピケティ―らが創設した「世界不平等研究所」のデータによれば、世界上位1％の富裕層が保有する富は1980年には28％と推定されたが、2020年には46％程度と膨張し、富の著しい寡占化が進んでいる。

「技術は前を見るが、政治は後ろを見る」と誰かが言っていたことを思い出す。技術革新は未来を見て進み、社会に変化を起こすが、政治は社会に変化が起きた後で、その変化から取り残された人々の不満やニーズを拾って動くから、本質的に後ろ向き、というわけだ。

今、世界に「右派ポピュリズム」が拡大するのも、これらの政党がグローバル化の弊害に明確な解決策を示しているからというより、「アメリカファースト」や「日本人ファースト」などの分かりやすいスローガンが、グローバル化でわりを食った、と感じる人々の不満や怒り、あるいはグローバル化による環境変化に対する漠然とした不安など、有権者の感情を巧みに揺さぶるからだろう。

解決策はあるのか？

こう考えてくると、根幹にある問題は、投資マネーとグローバル化が結びついた今の自由主義経済、「市場至上主義」ともいえる今のシステムの在り方だ。それは本質的には経済の構造問題であるはずだが、今のポピュリズムは、それを真正面から議論するよりも、安全保障や可視化しやすい移民や外国人の問題に、論点をすり替えている気がしてならない。

グローバル化の流れは8、90年代の新自由主義経済導入、特に金融自由化から顕著になっているから、本来なら、移民や「グローバリストの陰謀」を叩く前に、例えば大きくなりすぎたグローバル企業の規制や分割とか、金融自由化の見直しなどについての政策論議が出てきてもおかしくないはずだ。

ところが、今や金融市場は政府予算や実体経済よりはるかに巨大な怪物と化してしまった。金融市場の調子がおかしくなると実体経済の方が大打撃を受ける、という恐ろしさは、リーマンショックで体験済みだ。景気が悪化すれば、一般人の暮らしぶりもますます悪くなり、政治家のクビも飛ぶ。――もはや、株が上がり続けるように仕向ける方向でしか、政治のインセンティブは働かない。フリーマーケットの機嫌を損ねるような政策は出てこない。

日米首脳会談の際、両首脳は株が日米どちらも上がってると、ご満悦だった。

グローバル化には反対だが、そのグローバル化の原動力である金融市場には元気でいてもらわないと困るーーそれは、今の多くのポピュリスト政党に共通する矛盾であり、ジレンマだ。

＊ ＊ ＊

筆者は、高市氏は、実際には表向きより現実主義者なのではないかと思う。

余談だが、80年代終盤から90年代初頭、筆者はテレビ局の政治担当記者として働いたことがある。夜に国会議員を宿舎や自宅前で待機して情報を取るという「夜回り」なるものもやったが、もちろん女性記者は少数派。垣間見た「永田町」の世界は、政策よりも、誰かと誰かが手を結んで多数派工作をしたり、誰かを切ったり、という男同士の「情」の絡んだ非常に特殊な世界だった。その中に女が入っていくと、面白がられても、なかなか相手から信用されない。

あのしんどい世界で何十年とサバイブしてきた女性政治家は、人並み外れてしたたかで打たれ強いはずだ、と思う。いい意味で計算高く、レトリックと政策の使い分けもするだろう。実際、新政権の経済政策には、物価高に対する家計支援など、米国の感覚では「リベラル」と呼ぶしかない政策も目立つ。

とは言え、それでも心配なのは、「右派ポピュリスト」が世界で主流となるなか、今度大きな金融危機が起きて市場が制御不能に陥ったら、世の中はどこに進むのだろう、ということだ。それが怖くてしかたない。

【もっと読む】高市総理の「英語」は下手なのか？アメリカ在住者から見た「本当の英語力」