あのちゃん「100万円手に入れた」驚きの報告 その姿も話題「風呂上がりすっぴん綺麗すぎんよ」「濡れ髪あのちゃん可愛すぎる」
タレント・アーティストのあのが、6日放送された日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』「ゴチになります in 東京ディズニーリゾート2時間スペシャル」（後7：00〜）に出演し、ピタリ賞100万円を獲得した。
【動画】あのちゃん「100万円手に入れた」…肌つやつや
今回は、開業25周年「ディズニーアンバサダーホテル」内の「エンパイア・グリル」でゴチバトル。ゲスト出演となったあのが、設定金額2万5000円を的中させた。
放送後に自身のXを更新し「偏食難易度MAXな中、海老とデザート攻めでなんとピタリ賞獲りました」「天才！100万円獲得」と報告。
さらに、YouTubeチャンネル「あのちゅーる」に約3ヶ月ぶりに新動画を投稿し、「【祝】100万円手に入れた」と喜び。「まさかピタリとは思わなかった」「自分を信じることが大事でした」などと語った。
偏食については「僕、1回もお菓子しか食べれないなんて言ってないんだよ」と説明。ゴチバトルでも食べられるメニューは少なかったとしつつ「エビが好きなので、エビを結構頼ませてもらいました」と明かした。
ファンからは祝福が殺到。動画の姿も話題となり「風呂上がりすっぴん綺麗すぎんよ」「てか濡れ髪あのちゃん可愛すぎる」「肌つやつやさすが」などのコメントが寄せられている。
