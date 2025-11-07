台湾からの訪日修学旅行生の学校交流先として、日田高（大分県日田市田島、船津勇一校長）が受け入れに前向きな姿勢を示している。同校を10月24日に視察した台湾の学校関係者に、訪日修学旅行生が訪れた場合に体験してもらう「蒔絵（まきえ）作り」などを紹介。関係者に好評で、来年に向けての交流が可能かどうか、具体的な日程にも質問が及んだ。

視察したのは、台北市や新北市の高級中学（高校に相当）の校長ら4人。台湾では学校交流や農泊を交えた訪日修学旅行が増えており、東京であった促進イベントのために来日。誘致を目指す県が招き、安心院高や大分舞鶴高と合わせて日田高を訪れた。

日田高で4人は、芸術書道を選択する生徒たちの助言を受けながら、授業で学ぶ蒔絵作りに挑戦。漆の筆を用いて「桜」や「梅」、「杏」といった字や絵をプラスチック製のお盆に描き、色が付いた金属粉を吹きつける作業では歓声を上げた。日田の魅力を英語で伝える授業も見学した。

4人は船津校長らと意見交換。メンバーの一人で新北市の明徳高級中学の主任謝定芳さんは、来年5月ごろに生徒25人が日田高を訪れた場合に対応できるかを質問した。取材に「日田高はスーパーサイエンスハイスクール（SSH）に指定され、明徳と合う気がする。交流できるという印象を持った」と話した。

船津校長は「（台湾の修学旅行生の交流先となることは）日田高にとってウエルカムなこと。もし修学旅行生が来るならば、ホームステイなども含めて受け入れを検討したい」と語った。

県商工観光労働部によると、昨年度、訪日修学旅行などで台湾から県内を訪れた旅行生や学校関係者は計256人。日田市では、昭和学園高が台湾の学校とオンライン交流を行っている。（稲葉光昭）