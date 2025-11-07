江戸期の風情を残す大分県日田市豆田地区を中心に、今秋も二つのイベントが開かれる。3万本の竹灯籠がともる「第21回千年あかり」が7日に、江戸幕府の天領だった頃の雰囲気を再現する「第46回日田天領まつり」が8日に始まる。いずれも9日まで。市によると、例年、計約7万5千人が訪れてにぎわう。

千年あかりの会場は、豆田、丸山両地区と花月川河川敷。7〜9日の午後4時半〜9時、河川敷や公園、酒造会社など16カ所でろうそくやLEDがともった竹灯籠が並び、風情ある街中を照らす。永山布政所跡小公園では高さ4メートルを超える「日田どん」などのランタンがライトアップされる。

天領まつりは、豆田地区や月隈公園周辺で開かれる。8、9の両日、武士や町娘、商人など時代衣装を着て街中の散策を楽しむ「時代衣装でまち歩き」（有料、時間制限あり）を実施する。豆田まちづくり歴史交流館「離れ座敷」が、受け付けと着替え場所となる。

9日午後1〜4時は、まつりのメインである「西国筋郡代着任行列」がある。時代考証に基づき、着付けやメークを施した江戸期の郡代行列の80人が、日田入りの様子を再現。行列は永山布政所跡小公園から咸宜園に向かう往路と、咸宜園から別ルートで小公園に戻る復路を練り歩く。

このほか8、9日は小公園や月隈公園で、お菓子や食事、ソフトドリンク、酒類を提供する屋台やマルシェの出店がある。歴史交流館広場では天ケ瀬温泉の出張足湯や竹灯籠作りがあり、豆田地区では人力車の乗車（着物の客は無料）、太鼓や三味線などの「まちなかライブ」（8日のみ）も催される。（稲葉光昭）