¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¡Ö¸¸¤Î¹âÍè¤½¤Ð¡×¤¼¤Ò¡¡ëÝÁá»Ô¤Ç12·î¤Þ¤Ä¤ê
¡¡Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¹âÍèÄ®¤ÎºßÍè¼ï¥½¥Ð¡Ö¸¸¤Î¹âÍè¤½¤Ð¡×¤Î¸¡¸«²ñ¤¬6Æü¡¢¹âÍèÃÏ¶è¤Î¥½¥ÐÈª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï²Æ¾ì¤Î¹â²¹¾ã³²¤Ç¼ÂÆþ¤ê¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¼ï¤Þ¤¤òÃÙ¤é¤»¤¿±Æ¶Á¤ÇÀ¸°é¾õ¶·¤Ï½çÄ´¡£Çò¤¤²Ö¤¬ºé¤¯Èª¤ò¸«¤Æ²ó¤Ã¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤è¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£¼ý³Ï¤·¤¿¿·¥½¥Ð¤ÏÍè·î¡¢¹±Îã¤Î¡Ö¿·¤½¤Ð¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¹âÍèÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢ÇÀ²È¤¬Èª¤Î¶ù¤Ë¼«ÂðÍÑ¤Î¥½¥Ð¤ò¿¢¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÇÀ²È¿ô¤Î¸º¾¯¤ä¹âÎð²½¤Çºî¤ê¼ê¤¬¸º¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡Ö¸¸¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿½»Ì±Í»Ö¤¬¡Ö¸¸¤Î¹âÍè¤½¤Ð¿¶¶½¶¨µÄ²ñ¡×¤ò·ëÀ®¡£¸½ºß¤ÏÌó11¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºßÍè¼ï¤Î¤¿¤á¼Â¤¬¾®¤µ¤¯¼ýÎÌ¤â¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¯¤¤¹á¤ê¤ÈÇ´¤ê¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÐÊ´¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¤æ¤Ç½Á¤´¤È¤ï¤ó¤Ë¤è¤½¤¤¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤¿¤é¤¹¡Ö¤É¤í¤ê¤½¤Ð¡×¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¶¨µÄ²ñ¤Î»³¸ýÆÁÃË²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤ÎÃÏ¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤Ð¤ò¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¿·¤½¤Ð¤Þ¤Ä¤ê¤Ï12·î14Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¡¢Æ±»Ô¹âÍè»Ù½êÃó¼Ö¾ì¤Ç¡£Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤¹¤ë¡£¡Êº£°æÃÎ²Ä»Ò¡Ë
