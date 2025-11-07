¡ÚÀ¾ÆüËÜÊ¸²½¾Þ¹Ö±é²ñ¡¡¹Ö»Õ¾Ò²ðå¡Û¡¡·§ËÜÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦¾®Èª¹°¸Ê»á¡¡¡ÖÅÚ´ï¤ò·¡¤ë¡×¿·¼êË¡³«È¯
¡¡3Æü¤ËÂ£Äè¼°¤¬³«¤«¤ì¤¿Âè84²óÀ¾ÆüËÜÊ¸²½¾Þ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ÎµÇ°¹Ö±é²ñ¤¬12·î7Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÐÃÅ¤¹¤ë¼õ¾Þ¼Ô4¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÆìÊ¸»þÂå¤Ï¼íÎÄºÎ½¸¼Ò²ñ¤À¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¾Úµò¤ÏÅÚ´ï¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÌîÀ¸¤ÎÂçÆ¦¤è¤ê°ì²ó¤êÂç¤¤ÊºÏÇÝÂçÆ¦¤Îº¯À×¡£ÇÀ¹Ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤¬Âç¤¤¯¤µ¤«¤Î¤Ü¤ëÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¢Êª¤Î¼ï¤ä¿Í¡¹¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿º«Ãî¤Î»Ñ·Á¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²¡¤·¤¿¤è¤¦¤ËÅÚ´ï¤Ë»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö°µº¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÅÚ´ï¤¬ºî¤é¤ì¤¿Åö»þ¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤òÃÎ¤ëµ®½Å¤Ê¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°µº¯¤ÏÅÚ´ï¤ÎÉ½ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç´ÅÚ¤ÎÃæ¤Ë¤â»Ä¤ë¡£¾®Èª»á¤¬³«È¯¤·¤¿¼êË¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸«¤¨¤Ê¤¤°µº¯¤â¸úÎ¨Åª¤Ë¸¡½Ð¤Ç¤¤ë¡£
¡¡±éÂê¤Ï¡ÖÅÚ´ï¤ò·¡¤ë¡Ý¿·¤¿¤Ê¹Í¸Å³Ø¤Î²ÄÇ½À¤òµá¤á¤Æ¡×¡£¡ÖÄ´ºººÑ¤ß¡×¤ÎÅÚ´ï¤«¤é¡¢ÆìÊ¸¿Í¤ÎÂ©¸¯¤¤¤òÅÁ¤¨¤ëÈ¯¸«¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡À¾ÆüËÜÊ¸²½¾Þ¼õ¾ÞµÇ°¹Ö±é²ñ ¡¡12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å1»þ¡Á5»þ10Ê¬¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡£Ä°¹ÖÌµÎÁ¡£
¡¡¾©Îå¾Þ¤ÎµÆÃÓÎÉÏÂ¤µ¤ó¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ÈÔ¢À¹Ëã°á²Â¤µ¤ó¡¢Àµ¾Þ¤Î¾®Èª¹°¸Ê¤µ¤ó¤ÈÌÓÍø°ì»Þ¤µ¤ó¤Î½ç¤ËÏÃ¤¹¡£¿½¤·¹þ¤ß¤ÏQR¥³¡¼¥É¤«¤é¡£¤Ï¤¬¤¤Ç¤Î±þÊç¤Ï¡¢Ì¾Á°¡Ê¤Õ¤ê¤¬¤Ê¡Ë¢¦½»½ê¢¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¢¦Æ±È¼¼Ô¤ÎÌ¾Á°¡Ý¤òÌÀµ¤·¡¢¢©810¡Ý8721¡¡Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À1¤Î4¤Î1¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹Ê¸²½ºâÃÄ¡á092¡Ê711¡Ë5107¡á¤Ø¡£ÀèÃå½ç¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ë¡£