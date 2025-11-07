元朝日新聞中東特派員のフリージャーナリスト、川上泰徳氏が監督を務めたドキュメンタリー映画「壁の外側と内側 パレスチナ・イスラエル取材記」のトークイベント付き上映会が9日午後3時15分から、KBCシネマ（福岡市中央区那の津）で開かれる。

2023年10月7日、分離壁で封鎖されたパレスチナ・ガザ地区からイスラム組織ハマスがイスラエルを奇襲。イスラエル軍が報復攻撃をした。死者はガザだけで少なくとも約7万人に上り、2万人以上の子どもが犠牲になった。

外国人ジャーナリストのガザ入りが困難な中、川上氏は24年7月にパレスチナ・ヨルダン川西岸地区に入った。イスラエル軍による破壊やユダヤ人入植者の暴力を目撃した川上氏の作品は、この戦争の背景を浮かび上がらせる。

西南学院大ことばの力養成講座（田村元彦准教授）主催。上映後の午後5時から川上氏と西日本新聞の内藤梨花記者によるトークイベント。入場料（窓口）は一般2千円、大学・高校生1300円、小中学生1100円。KBCシネマ＝092（751）4268。（坂本信博）