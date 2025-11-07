¡Îº´²ì¸©¡ÏµðÂç²ßÊªÁ¥½é½Ð¹Ò¡¡¸«Á÷¤ê¤Î±à»ù´¿À¼¡¡°ËËüÎ¤¡¦Ì¾Â¼Â¤Á¥½ê
¡¡º´²ì¸©°ËËüÎ¤»Ô¤ÎÌ¾Â¼Â¤Á¥½ê°ËËüÎ¤»ö¶È½ê¤Ç10·î29Æü¡¢ºÇ¿·±Ô¤ÎÂç·¿²ßÊªÁ¥¡ÖSG¡¡HORIZON¡×¹æ¤Î°ú¤ÅÏ¤·¼°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£±Õ²½Å·Á³¥¬¥¹¡ÊLNG¡Ë¤ò¼çÇ³ÎÁ¤ËÁ¥ÇõÍÑ½ÅÌý¡ÊMGO¡Ë¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÂçÉý¤Êºï¸º¸ú²Ì¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òµòÅÀ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á¥ÂÎ¤ÏÁ´Ä¹Ìó300¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó50¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÜ²ß½ÅÎÌÌó21Ëü¥È¥ó¡£ºÇÂç»þÂ®¤ÏÌó30¥¥í¡£¤Ð¤éÀÑ¤ß±¿ÈÂÁ¥¤È¤·¤Æ¡¢¼ç¤ËÀÐÃº¤ä¹òÊª¤Ê¤É¤ò»º½ÐÃÏ¤«¤é¾ÃÈñÃÏ¤ËÍ¢Á÷¤¹¤ë¡£Æ±¥¿¥¤¥×¤Î²ßÊªÁ¥¤Ïº£Ç¯3·î¤Ë1ÀÉÌÜ¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á¥¼ç¤Ï¤È¤â¤ËÆüËÜÍ¹Á¥¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ú¤ÅÏ¤·¼°¤Ë¤Ï¡¢ÍÅÄÄ®¤ÎÆ±Êþ¹À¥ÊÝ°é±à¤«¤é±à»ù18¿Í¤â¸«Á÷¤ê¤ËË¬¤ì¡¢µðÂç¤ÊÁ¥ÂÎ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¡¢´ß¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤ËÇ®¿´¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ËËüÎ¤»ö¶È½ê¤Î¾¾±ÊË®Êå½êÄ¹¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤¤¹â¤¤ÀÇ½¤äÂÑµ×À¤Ç°ã¤¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê»å»³¿®¡Ë