¡Îº´²ì¸©¡Ï¡ÖÍ¦µ¤¤È´õË¾»ý¤Ã¤Æµ¢¤ë¡×¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥É½Ð¾ì¡¡±ÊÀÐ¤µ¤ó·è°Õ
¡¡15Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÄ°³Ð¾ã³²¼Ô¤Î¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î±ÊÀÐÂÙ´²Áª¼ê¡Ê38¡Ë¡áº´²ì¸©¾®¾ë»Ô½Ð¿È¡á¤Î·ãÎå²ñ¤¬4Æü¡¢Æ±»Ô¤Î»Ô¤Þ¤Á¤Ê¤«»ÔÌ±¸òÎ®¥×¥é¥¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£±ÊÀÐÁª¼ê¤Ï¡ÖÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢Í¦µ¤¤È´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼êÏÃ¤Ç·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÂ³¤2Âç²ñÏ¢Â³¡£Á°²ó¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÃÄÂÎÀï¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤È¥À¥Ö¥ë¥¹¡¢ÃÄÂÎÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡±ÊÀÐÁª¼ê¤¬¸©Î©¤í¤¦³Ø¹»¹âÅùÉô¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é»ØÆ³¤òÂ³¤±¤ë»³²¼Âç²ð¥³¡¼¥Á¡Ê49¡Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Á¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤Î¶ì¤·¤ß¤ä²ù¤·¤µ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤ê±Û¤¨¤Æº£¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¿ÉÊú¶¯¤¯¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¿´¤¬°ìÈÖ¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡²ð¸î½õ¼ê¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿±ÊÀÐÁª¼ê¡£¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¹¶·âÀ¤¬±Ô¤¯¡¢´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ë»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë