長時間労働に苦しむ人をこれ以上増やしてはならない。

高市早苗首相は上野賢一郎厚生労働相に対し、労働時間規制の緩和を検討するように指示した。過労による死亡や疾患は依然として多い。規制緩和には慎重であるべきだ。

働き方改革関連法が2019年から施行され、残業は月45時間、年360時間が上限となった。

労使が合意した特別な場合でも、月100時間未満か2〜6カ月平均80時間以内、年間で720時間以内に抑えなければならない。違反した企業には罰則がある。

働き方改革の議論は、広告大手電通の新入社員だった高橋まつりさんの過労自殺をきっかけに進んだ。残業時間の上限は過労死のリスクが高まるとされる「過労死ライン」に基づいて設定された。

規制緩和を指示した背景には経済界からの要請がある。

人手不足が慢性化し、従業員にたくさん働いてほしい企業は少なくない。人口減少が進む地方は特に労働力の確保が深刻な課題だ。九州商工会議所連合会は「就業意欲のある労働者が働ける環境整備」に向け、働き方改革の見直しを政府に求めている。

こうした動きもあり、自民党は7月の参院選で「働きたい改革」を公約していた。

働き方改革が定着してきたとはいえ、労働環境の是正は道半ばだ。

厚生労働省がまとめた過労死等防止対策白書では、24年度の精神障害による労災保険給付が請求件数、認定件数ともに過去最多だった。脳・心臓疾患の件数も3年連続で増加しており、過重労働の弊害は今も深刻だ。

過労死で家族を失った遺族や労働者は、労働時間の規制緩和を批判している。

全国過労死を考える家族の会は「命を守る働き方に逆行する」と懸念を強める。厚労省の労働政策審議会の分科会では、連合から出席した委員が「過労死ライン水準の規制緩和など断じてあってはならない」と訴えた。

首相は「心身の健康維持と従業者の選択が前提」として懸念を和らげたいようだ。それでも会社や上司から残業を命じられれば、半ば強制になるのが実態だろう。

厚労省の試算では「就業時間を増やしたい」と考える人は6・4％に過ぎない。政府は労働者の声にしっかり耳を傾けて議論すべきだ。

日本は生産性の低さがかねて指摘されている。時間当たりの労働生産性は経済協力開発機構（OECD）の加盟38カ国の中で29位、1人当たりでは32位にとどまる。

労働力が足りない中で求められるのは、少ない人数でも成果を生み出す生産性の向上ではないか。企業は効率化や省力化の努力を一層進め、政府にはその後押しをする役割がある。

旧態依然とした長時間労働によって成り立つ仕事こそ、見直さなくてはならない。