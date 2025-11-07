福岡県みやこ町出身で、「道標ない旅」などのヒット曲で知られるシンガー・ソングライター永井龍雲さんの「帰郷チャリティーコンサート」が14日、行橋市中央1丁目のコスメイト行橋で開かれる。地場企業経営者の親睦グループが「地域や社会福祉に貢献を」と初めて企画。収益は経費を除いて全額、同市社会福祉協議会に寄付する。

主催は、同市内などに本社を置く12社でつくる親睦グループ「珍味会」。40年ほど前に結成され「趣味や世界経済を語り、地元飲食店を応援する仲間の会」（関係者）として活動してきた。月に1回、会合を開き交流を深めている。

今年9月の会合の中で「何か地域の役にも立とう」との声が上がり、チャリティーコンサートを企画。メンバーの宮田運送会長、宮田将英さん（72）が県立豊津高（現・育徳館高）の後輩の永井さんに出演を依頼し、快諾を得たという。

珍味会の各社とともに、福岡銀行も協賛として事業費を支援。チケット制だが、料金を払うのではなく、1枚につき3千円以上の「寄付」を呼びかけている。メンバーで神崎塗研の神崎哲史社長（50）は「みなさんの善意で会場を満席にして盛り上がりたい」。永井さんと高校の同級生で井手梱包の井手康徳社長（69）も「永井を知らない世代にも足を運んでいただき、曲や歌声を聞いてほしい」とPRする。

14日午後5時開演で公演は2時間の予定。問い合わせは宮田運送＝0930（22）3320。（古長寛人）