¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê32¡Ë¤¬6Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô²°Ãå¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥â¥Ç¥ë¤ÎÂìÂôâÃµ¬»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£»öÁ°¼èºàVTR¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÅ¯³Ø¡×¤È¤·¤ÆÉô²°Ãå¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤¤¤Ä¤â±ø¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö·ù¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤É¤ó¤ÊÉô²°Ãå¤òÃå¤Æ¤¤¤ë?¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë»Ø¸¶¤Ï¡Ö»ä¤¬°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ëÉô²°Ãå¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖµÈËÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿»þ¤Î¡ØLIVE¡¡STAND¡Ù¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£¤¢¤ì¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÆ±»öÌ³½ê½êÂ°¤Î¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤«¤Ê¤Ç¤¬¡Ö¤¢¤ìÁÇºà¤¬¤Í¡¢ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç°Â¤Ã¤Ý¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¡¢»Ø¸¶¤Ï¡ÖÈ©¤Ê¤¸¤ß¤¬¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£