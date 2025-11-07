連日、各地で出没しているクマについて、2夜連続でお伝えする『news zero』20年目の特別企画。2日目となる6日は、クマから住民を守るのが“ハンター頼み”になっている現状についてです。若手のハンターを取材すると、使命感を抱く一方で、「不安の声」も聞かれました。

■猟友会のハンター、あくまでボランティア

『news zero』はクマ被害の実態を取材。すると、ハンターが直面する課題も見えてきました。

この日、『news zero』が同行したのは、北海道猟友会札幌支部のハンターたち。市内の農家に頼まれ、シカが畑に入ってこないようにわなを仕掛けるといいます。

──仕事もしている？

北海道猟友会 札幌支部 班長

「そうですね。時間に合わせて何人か抜けていく。あくまでボランティア」

それぞれ本業は別にあり、朝、仕事が始まる前に無償で活動を行っています。

班長

「シカを撃っていいエリアなので銃を持ってるけど、クマを撃つための銃ではない」

若手も多いこのチームはクマを駆除する部隊ではないため、もしクマが出た場合には避難し、別のハンターの部隊に駆除を任せるといいます。

■若手ハンター「怖さはあるが積極的に参加したい」

班長のとなりにいるハンターは、会社員の池田さん。

若手ハンター 池田友樹さん（31）

「猟友会入って3年目。狩猟免許とったのは4年前」

先輩たちに、駆除の仕方などを教わっているといいます。

──今からなにをする？

若手ハンター 池田友樹さん（31）

「山側から農家さん側にシカの足跡があるんで、このラインにくくりわなを設置する」

先輩に聞きながら、わな作りを進めていきます。わな作りは順調に見えましたが、自分がわなにかかってしまいました。改めてわなを仕掛け直し、無事に設置。

活動について、池田さんは…。

若手ハンター 池田友樹さん（31）

「怖さはありますね。誰かが防除隊だったり、クマの活動しないと、札幌の人々だったり（の生活が）なりゆかなくなると思うので、自分にできることがあれば、積極的に活動に参加していきたい」

■新人ハンター 家族からは不安の声も

クマが人の生活を脅かす中、ハンターを目指した人がいます。『news zero』が取材したのは、新人ハンターの北野さん。

──なぜ入ろうかと思った？

新人ハンター 北野雅人さん（47）

「テレビのニュースでシカとかクマの鳥獣被害があって、社会で少しでもお手伝いできることがあればという思いで（入会した）」

しかし、家族からは不安の声もあるといいます。

新人ハンター 北野雅人さん（47）

「妻はやはり心配をしているところは正直あります」

「これだけ街の中にクマが出ていると報道があるので、山の中に行くわけですから、リスクは当然高くなる」

■ハンター増も、担い手は一部

クマハンターにも不安が広がる中、課題となっているのは「ハンターの育成」です。

ハンターを束ねる猟友会の会長は、クマ被害などで若い人たちの関心が高まり「ハンターの数は増えた」といいますが…。

北海道猟友会 堀江篤会長

「緊急銃猟にしても、ある程度、熟練された方を選別して警護に回ってやってもらっている。新人の方がいきなりやってくださいといっても無理」

札幌市では先月、公園に出たクマを駆除するため「緊急銃猟」の発砲を北海道で初めて実施しました。

クマの生態に詳しい専門家は、現状は“ハンター任せ”になっているのではと指摘します。

クマの生態に詳しい 北海道大学大学院 坪田敏男教授

「ハンターはあくまでも猟友会という組織の中で狩猟する愛好家団体のメンバー。行政からの仕事を絶対やらなくてはいけないわけではない。あくまで行政の取り組みの中にハンターにも入っていただいて、一緒になって対策を進めていくということが必要」

■ハンター頼みのクマ対策

こうした中、自衛隊は秋田県で支援活動を始めましたが、自衛隊は箱わなの設置や駆除した個体の運搬などを行い、銃を使ったクマの駆除は含まれないとみられます。

北海道猟友会 堀江篤会長

「クマを撃たないという形で出ている。自衛隊を守るのも猟友会。すべてにおいて我々（ハンター）」

◇

取材で見えてきたのは、今のハンター頼みのクマ対策では被害を抑え込めない現実。国をあげた早急なルール作りと対策が求められています。

（11月6日放送『news zero』より）